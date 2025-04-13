Киев
Амоксил® (Amoxil®)

Амоксил® (Amoxil®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 407 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
103,64 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
135,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
136,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
145,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
143,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,44
Экономия при брони: -3,71 грн
111,73 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
154,46
Экономия при брони: -8,49 грн
145,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
141,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
133,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,35
Экономия при брони: -9,60 грн
147,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,20 грн
113,80 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50
Экономия при брони: -0,10 грн
149,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
102,90 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
135,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
113,80 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,50
Экономия при брони: -0,10 грн
149,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
147,04 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
112,06 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
142,28 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
112,38 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
158,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
158,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,20 грн
113,80 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,30 грн
149,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
158,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
135,14 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
70,15 грн
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