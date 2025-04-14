Днепр (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
112,91
Экономия при брони: -9,77 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
157,95
Экономия при брони: -13,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
56,49
Экономия при брони: -4,75 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
158,06
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
36,66
Экономия при брони: -2,32 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
162,26
Экономия при брони: -13,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
115,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,60
Экономия при брони: -13,72 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
120,11
Экономия при брони: -7,33 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
158,14
Экономия при брони: -9,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
153,28
Экономия при брони: -9,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
113,73
Экономия при брони: -10,32 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,14
Экономия при брони: -12,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
54,45
Экономия при брони: -2,73 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,83
Экономия при брони: -8,91 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
54,44
Экономия при брони: -2,06 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
149,44
Экономия при брони: -8,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,29
Экономия при брони: -13,86 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
156,11
Экономия при брони: -12,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
117,77
Экономия при брони: -14,14 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
150,83
Экономия при брони: -9,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум