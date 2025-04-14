Одесса (адрес не указан)
Доступно в 334 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
154,11
Экономия при брони: -7,95 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
125,41
Экономия при брони: -3,97 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
152,84
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
113,49
Экономия при брони: -9,86 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
152,97
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
118,04
Экономия при брони: -13,62 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
155,98
Экономия при брони: -15,76 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амоксил® таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
57,50
Экономия при брони: -0,55 грн
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Амоксил® таблетки 500 мг №20
Корпорация Артериум