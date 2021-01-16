при лечении патологического процесса на большом участке кожи продолжительность терапии должна быть четко определена врачом.

При бактериальных инфекционных процессах кожи и/или в случае грибкового поражения необходимо дополнительное специальное лечение с применением антибактериальных и/или противогрибковых препаратов.

Эмульсию Адвантан нельзя наносить в зонах опрелости.

При применении Адвантана следует избегать попадания препарата в глаза и на глубокие открытые раны, на слизистые оболочки.

При применении метилпреднизолона ацепоната (Адвантан 0,1% гидрофобный крем) на 60% поверхности тела под окклюзионной повязкой в течение 22 ч у здоровых взрослых людей отмечали снижение уровня кортизола в плазме крови и влияние на его суточный ритм. При нанесении Адвантана на большую поверхность кожи (40–90% поверхности кожи) без использования окклюзии у детей (у новорожденных функцию окклюзионной повязки может выполнять подгузник), не отмечено нарушения функции коры надпочечников. Несмотря на это, при нанесении на большую поверхность кожи продолжительность лечения должна быть как можно меньше.

При нанесении кортикостероидов для местного применения на большие площади тела или в течение длительного периода, особенно под окклюзионную повязку, значительно повышается риск возникновения побочных эффектов.

Если кожа чрезмерно пересыхает при длительном нанесении крема Адвантан, рекомендуется перейти на применение другой лекарственной формы препарата с высоким содержанием жиров (мазь Адвантан или жирная мазь Адвантан).

Как и в случае системного применения кортикостероидов, при их местном применении возможно возникновение глаукомы (например после применения в высоких дозах или на большой поверхности в течение длительного периода, при использовании окклюзионных повязок или нанесении на кожу вокруг глаз).

Прием препаратов, предназначенных для местного применения, в течение длительного периода может вызвать сенсибилизацию. В таком случае следует прекратить терапию и провести соответствующее лечение.

В состав препарата входит спирт цетостеариловый, бутилгидрокситолуол, что может привести к развитию таких местных кожных реакций, как контактный дерматит; бутилгидрокситолуол может вызвать раздражение глаз, слизистых оболочек.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременным или женщинам, которые кормят грудью, не следует использовать этот препарат без необходимости и без тщательного контроля врача; следует избегать длительного применения или применения на большой поверхности тела.

В Ι триместр беременности желательно избегать наружного применения препаратов, содержащих кортикостероиды. В течение беременности следует избегать обработки больших участков кожи, длительного применения препарата или его применения с окклюзионной повязкой.

Некоторые эпидемиологические исследования дают возможность подозревать наличие повышенного риска палатосхизиса у новорожденных, матери которых получали лечение кортикостероидами в Ι триместр беременности.

Палатосхиз является очень редкой патологией. Если учитывать возможность тератогенного эффекта системных кортикостероидов, их влияние можно отнести к увеличению на 1–2 случая на 1000 женщин, получавших указанное лечение во время беременности.

В настоящее время нет достоверных данных относительно применения препарата Адвантан у беременных, тем не менее, следует ожидать минимального риска, поскольку вероятность системного действия кортикостероидов для местного применения очень низкая.

Беременным назначение Адвантана следует осуществлять только после проведения тщательной оценки соотношения польза/риск.

В исследованиях на мышах выявлено, что метилпреднизолона ацепонат не проникает в грудное молоко. Однако неизвестно, проникает ли метилпреднизолона ацепонат в грудное молоко человека, поскольку кортикостероиды, которые вводили системным путем, определяли в грудном молоке женщины. Неизвестно, может ли местное применение Адвантана привести к системной абсорбции метилпреднизолона ацепоната в количестве, которое может быть выявлено в грудном молоке человека. Поэтому необходимо с осторожностью назначать Адвантан в период кормления грудью.

В период кормления грудью не следует наносить препарат на молочные железы. Особенно следует избегать длительного применения препарата, его нанесения на большие участки кожи или его использования с окклюзионной повязкой.

Информации о влиянии метилпреднизолона ацепоната на фертильность нет.

Дети. Нет данных о безопасности применения Адвантана у детей в возрасте до 4 мес. Детям в возрасте от 4 мес до 3 лет эмульсию Адвантан рекомендовано применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск.

При применении Адвантана для лечения детей в возрасте от 4 мес нет необходимости в коррекции дозы.

Длительность применения для детей в обычных случаях не должна превышать 4 нед.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не установлена.