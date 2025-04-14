Одесса (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
581,06
Экономия при брони: -47,10 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
570,18
Экономия при брони: -18,05 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
576,26
Экономия при брони: -19,35 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
576,76
Экономия при брони: -51,89 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
588,09
Экономия при брони: -63,22 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
555,06
Экономия при брони: -28,54 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -89,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
562,77
Экономия при брони: -41,16 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
586,97
Экономия при брони: -30,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
560,89
Экономия при брони: -28,56 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
585,02
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
554,63
Экономия при брони: -20,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma