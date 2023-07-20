Все аптеки Украины
Активные вещества — “М”МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНА АЦЕПОНАТ (METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS)

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНА АЦЕПОНАТ (METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 4 препарата
Адвантан® мазь, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; LEO Pharma
Адвантан® Мазь, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 LEO Pharma
В 701 аптеке
от 239,45 грн
Цены в аптеках
Адвантан® крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; LEO Pharma
Адвантан® Крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 LEO Pharma
В 569 аптеках
от 390,10 грн
Цены в аптеках
Метизолон крем для наружного применения, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; Корпорация Здоровье
Метизолон Крем для наружного применения, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 82 аптеках
от 120,64 грн
Цены в аптеках
Стерокорт® крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; Фитофарм
Стерокорт® Крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 293,00 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: мазь, крем и эмульсия для наружного применения.
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНА АЦЕПОНАТ (METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS)
CAS №: 86401-95-8 C27H36O7
USPDDN: 11β,17,21-тригидрокси-6α-метилпрегна-1,4-диен-3,20-дион, 21-ацетат 17-пропионат.
Форма выпуска: мазь, крем и эмульсия для наружного применения.

ГКС для наружного применения. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Практически не оказывает системного ГКС и минералокортикоидного действия. Подавляет кожную воспалительную реакцию, уменьшает проницаемость сосудов.
Системная абсорбция не превышает 2,5%. Обладая высокой липофильностью, быстро проникает через роговой слой кожи в дерму, где подвергается гидролизу с образованием активных метаболитов — 17-пропионата и свободного метилпреднизолона. Оба производных обладают большим сродством к стероидным рецепторам, чем исходное соединение. После поступления в системный кровоток быстро конъюгируется с глюкуроновой кислотой и инактивируется. Выделяется главным образом почками в виде метаболитов. T½ — около 16 ч. Не кумулирует в организме.

экзема, атопический дерматит, аллергический дерматит, псориаз, простой хронический лишай, токсидермия, фотодерматит.

наружно, наносят 1 раз в сутки на пораженную поверхность, слегка втирая. Возможно использование с наложением окклюзионной повязки. Курс лечения для взрослых обычно не превышает 12 нед, а для детей — 4 нед. Для лечения солнечных ожогов — 1–2 раза в день в течение 2 нед (не более). В течение года возможно проведение нескольких курсов терапии.

повышенная чувствительность, туберкулез кожи, сифилис кожи, ветряная оспа, кожные поствакцинальные реакции, вирусные заболевания кожи, розовые угри или периоральный дерматит.

аллергические реакции: кожный зуд, жжение, гиперемия кожи, везикулезная сыпь. Редко, при длительном применении — атрофия кожи, телеангиэктазии, исчерченность кожи, акне, фолликулит, гипертрихоз, периоральный дерматит, системные эффекты, характерные для ГКС.

избегать попадания в глаза. Не следует на фоне лечения одновременно проводить физиотерапию. С осторожностью применяют в период беременности. Следует избегать нанесения на большие участки кожи. Бактериальные дерматозы, а также дерматомикозы требуют дополнительного назначения антибактериальной или противогрибковой терапии.