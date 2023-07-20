МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНА АЦЕПОНАТ (METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS)

ГКС для наружного применения. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Практически не оказывает системного ГКС и минералокортикоидного действия. Подавляет кожную воспалительную реакцию, уменьшает проницаемость сосудов.

Системная абсорбция не превышает 2,5%. Обладая высокой липофильностью, быстро проникает через роговой слой кожи в дерму, где подвергается гидролизу с образованием активных метаболитов — 17-пропионата и свободного метилпреднизолона. Оба производных обладают большим сродством к стероидным рецепторам, чем исходное соединение. После поступления в системный кровоток быстро конъюгируется с глюкуроновой кислотой и инактивируется. Выделяется главным образом почками в виде метаболитов. T ½ — около 16 ч. Не кумулирует в организме.