Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
564,96
Экономия при брони: -57,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
526,00
Экономия при брони: -81,00 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
526,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
586,19
Экономия при брони: -48,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
530,16
Экономия при брони: -56,54 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
589,43
Экономия при брони: -84,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
563,78
Экономия при брони: -54,55 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
588,03
Экономия при брони: -78,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
562,77
Экономия при брони: -53,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,30
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
539,84
Экономия при брони: -71,25 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,65
Экономия при брони: -49,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
557,15
Экономия при брони: -53,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
516,90
Экономия при брони: -5,80 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
526,60
Экономия при брони: -15,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
563,94
Экономия при брони: -59,91 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
557,84
Экономия при брони: -53,81 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
581,84
Экономия при брони: -61,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
565,16
Экономия при брони: -78,49 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
559,93
Экономия при брони: -25,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
526,00
Экономия при брони: -81,00 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
526,00
Экономия при брони: -46,00 грн