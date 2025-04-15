Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
542,78
Экономия при брони: -68,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
560,47
Экономия при брони: -48,95 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
526,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,70
Экономия при брони: -71,80 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
538,76
Экономия при брони: -18,02 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
577,32
Экономия при брони: -21,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
523,89
Экономия при брони: -27,11 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
562,93
Экономия при брони: -56,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
555,35
Экономия при брони: -48,89 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
578,27
Экономия при брони: -57,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
585,02
Экономия при брони: -64,53 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
560,89
Экономия при брони: -40,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
578,71
Экономия при брони: -58,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
575,04
Экономия при брони: -37,32 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
526,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
526,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
545,60
Экономия при брони: -71,55 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
556,81
Экономия при брони: -19,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
559,07
Экономия при брони: -21,35 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
568,65
Экономия при брони: -62,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
565,79
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
559,82
Экономия при брони: -53,39 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,90
Экономия при брони: -63,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
564,43
Экономия при брони: -55,02 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
588,70
Экономия при брони: -68,21 грн