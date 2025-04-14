Днепр (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
595,51
Экономия при брони: -61,55 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
595,95
Экономия при брони: -37,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
595,95
Экономия при брони: -61,99 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
596,28
Экономия при брони: -37,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
595,68
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,70
Экономия при брони: -72,10 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -45,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,54
Экономия при брони: -30,89 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
594,28
Экономия при брони: -60,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
554,10
Экономия при брони: -26,45 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
577,93
Экономия при брони: -48,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
564,43
Экономия при брони: -36,78 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
569,70
Экономия при брони: -40,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
587,53
Экономия при брони: -70,76 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
563,30
Экономия при брони: -46,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
542,36
Экономия при брони: -58,74 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
555,97
Экономия при брони: -39,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
565,07
Экономия при брони: -49,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
586,36
Экономия при брони: -69,59 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
562,18
Экономия при брони: -45,14 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
547,32
Экономия при брони: -26,54 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
561,05
Экономия при брони: -27,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
589,15
Экономия при брони: -32,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
556,03
Экономия при брони: -45,52 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,11
Экономия при брони: -24,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
571,01
Экономия при брони: -37,05 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
595,56
Экономия при брони: -61,60 грн