Николаев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
552,98
Экономия при брони: -46,44 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -27,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
588,59
Экономия при брони: -54,68 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
537,25
Экономия при брони: -30,00 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
588,98
Экономия при брони: -54,72 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
540,40
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
564,75
Экономия при брони: -55,00 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
589,04
Экономия при брони: -33,82 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
541,99
Экономия при брони: -66,53 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
555,49
Экономия при брони: -23,16 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
589,65
Экономия при брони: -80,35 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -27,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
555,01
Экономия при брони: -46,15 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
578,88
Экономия при брони: -69,26 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
563,69
Экономия при брони: -25,97 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
584,96
Экономия при брони: -28,38 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
592,72
Экономия при брони: -83,51 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
568,28
Экономия при брони: -58,82 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -93,20 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma