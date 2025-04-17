Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
580,45
Экономия при брони: -17,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -35,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
570,26
Экономия при брони: -75,81 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
589,48
Экономия при брони: -33,02 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,70
Экономия при брони: -65,40 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -35,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
555,38
Экономия при брони: -60,93 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
579,27
Экономия при брони: -67,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
581,56
Экономия при брони: -69,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
552,44
Экономия при брони: -31,95 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -84,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
552,01
Экономия при брони: -41,98 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
575,75
Экономия при брони: -41,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
551,64
Экономия при брони: -41,46 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
554,58
Экономия при брони: -20,96 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
578,43
Экономия при брони: -22,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
551,21
Экономия при брони: -41,99 грн