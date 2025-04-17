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Адвантан® (Advantan®)

Адвантан® (Advantan®)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 71 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
560,25
Экономия при брони: -53,69 грн
506,56 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
584,35
Экономия при брони: -74,59 грн
509,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
480,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
521,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
593,89
Экономия при брони: -84,13 грн
509,76 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
569,40
Экономия при брони: -48,91 грн
520,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,70
Экономия при брони: -62,20 грн
521,50 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -19,80 грн
538,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
513,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
495,50 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
495,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
521,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
521,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
528,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
449,97 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
471,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
580,16
Экономия при брони: -77,00 грн
503,16 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
556,24
Экономия при брони: -49,10 грн
507,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
546,17
Экономия при брони: -43,01 грн
503,16 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
565,00
Экономия при брони: -57,86 грн
507,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
570,85
Экономия при брони: -63,65 грн
507,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
577,43
Экономия при брони: -74,08 грн
503,35 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
553,62
Экономия при брони: -46,42 грн
507,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
521,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
446,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
535,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
521,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
521,50 грн
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