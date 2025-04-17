Винница (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
560,25
Экономия при брони: -53,69 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
584,35
Экономия при брони: -74,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
593,89
Экономия при брони: -84,13 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
569,40
Экономия при брони: -48,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,70
Экономия при брони: -62,20 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -19,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
580,16
Экономия при брони: -77,00 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
556,24
Экономия при брони: -49,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
546,17
Экономия при брони: -43,01 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
565,00
Экономия при брони: -57,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
570,85
Экономия при брони: -63,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
577,43
Экономия при брони: -74,08 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
553,62
Экономия при брони: -46,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -81,20 грн