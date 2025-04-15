Львов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
581,22
Экономия при брони: -47,26 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -40,70 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
566,30
Экономия при брони: -41,19 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
590,65
Экономия при брони: -56,69 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
587,08
Экономия при брони: -53,12 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
562,87
Экономия при брони: -28,91 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -40,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -40,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
522,80
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
589,31
Экономия при брони: -55,35 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,70
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
564,60
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,29
Экономия при брони: -49,33 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma