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Адвантан® (Advantan®)

Адвантан® (Advantan®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 89 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
581,22
Экономия при брони: -47,26 грн
533,96 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
551,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
515,70 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -40,70 грн
517,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
563,04 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
566,30
Экономия при брони: -41,19 грн
525,11 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
590,65
Экономия при брони: -56,69 грн
533,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
587,08
Экономия при брони: -53,12 грн
533,96 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
562,87
Экономия при брони: -28,91 грн
533,96 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -40,70 грн
517,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
515,70 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10
Экономия при брони: -40,70 грн
517,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
515,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
515,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
515,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
515,70 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
522,80
Экономия при брони: -5,40 грн
517,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -87,00 грн
515,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
558,10 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
575,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
589,31
Экономия при брони: -55,35 грн
533,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,70
Экономия при брони: -68,00 грн
515,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
564,60
Экономия при брони: -48,90 грн
515,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
583,29
Экономия при брони: -49,33 грн
533,96 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
509,00 грн
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