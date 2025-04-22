Киев
Адвантан® (Advantan®)

Адвантан® (Advantan®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 120 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
446,50 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
495,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
491,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
565,32
Экономия при брони: -58,49 грн
506,83 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
588,81
Экономия при брони: -77,29 грн
511,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -71,70 грн
531,00 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
488,28 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
488,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
602,70
Экономия при брони: -71,70 грн
531,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
586,59 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
470,57 грн
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
482,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
582,67
Экономия при брони: -71,15 грн
511,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
463,37 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
470,33 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
471,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
589,37
Экономия при брони: -33,35 грн
556,02 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
487,12 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
493,41 грн
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
546,11 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
491,15 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
587,01 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
544,59 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
590,54 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Адвантан® мазь 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
469,73 грн
Адвантан® крем 0.1 % туба 15 г №1
LEO Pharma
494,77 грн
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