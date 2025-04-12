Таклор (Taklor)
Таклор инструкция по применению
Состав
Хлорталидон - 25 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Хлорталидон является тиазидоподобным диуретиком длительного действия.
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики, включая хлорталидон, действуют прежде всего на уровне дистальных канальцев почек (дистальный извилистый каналец), подавляя реабсорбцию Na и Cl, благодаря чему может выводиться примерно 15% гломерулярно отфильтрованного натрия, и усиливая реабсорбцию ионов. Увеличение поступления ионов натрия и воды в сборочной кортикальной трубочке и увеличение скорости потока мочи приводит к увеличению секреции и выводу ионов калия и водорода.
Высокие дозы хлорталидона могут вызвать повышение выделения бикарбонатов из-за ингибирования карбоангидразы, ощелачивающего мочу.
Ацидоз или алкалоз не оказывают значительного влияния на салуретический или диуретический эффект хлорталидона. При длительной терапии хлорталидоном выведение кальция почками снижается, что может привести к гиперкальциемии.
Диуретический эффект наступает через 2–3 ч после приема, достигает максимума через 4–24 ч и может сохраняться в течение 2–3 дней.
Диурез, индуцированный хлорталидоном, приводит к уменьшению объема плазмы крови, сердечного выброса и системного АД. У пациентов с артериальной гипертензией хлорталидон медленно снижает АД. Антигипертензивный эффект хлорталидона возникает в начале терапии за счет уменьшения внеклеточного объема и, как следствие, происходит снижение периферического сопротивления. При длительном лечении внеклеточный объем нормализуется, а антигипертензивная эффективность сохраняется, что может являться следствием более позднего снижения концентрации натрия в стенках сосудов и, таким образом, снижения чувствительности к норадреналину.
Хлорталидон оказывает антидиуретическое действие у пациентов с нефрогенным несахарным диабетом. Механизм действия до сих пор не выяснен.
Хлорталидон неэффективен у пациентов с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин и/или креатинин плазмы крови выше 1,8 мг/100 мл).
Фармакокинетика.
Всасывание. Хлорталидон всасывается из желудочно-кишечного тракта относительно медленно (t50 абсорбции составляет примерно 2,6 ч). Биодоступность пероральной дозы 50 мг хлорталидона составляет примерно 64%, Cmax в крови достигается через 8–12 ч после приема.
Распределение. Связывание хлорталидона с белками плазмы крови составляет примерно 75%, объем распределения — 4 л/кг. В крови обнаруживается лишь небольшая часть свободного хлорталидона из-за большого накопления в эритроцитах и связывания с белками плазмы крови.
Метаболизм и выведение. В течение 120 ч после приема примерно 70% дозы выводится с мочой и калом, преимущественно в неизмененном виде. Печеночный метаболизм и экскреция с желчью лишь меньшая часть пути элиминации. Т½ составляет в среднем 50 ч.
Особые группы пациентов. Элиминация хлорталидона замедляется у пациентов постарше по сравнению со здоровыми молодыми добровольцами, хотя абсорбция одинакова.
Хлорталидон проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко.
Показания Таклор
лечение:
– АГ;
– сердечных, печеночных и нефрогенных отеков;
– хронической сердечной недостаточности;
– нефрогенного несахарного диабета, когда исключаются другие лечебные мероприятия .
Применение Таклор
дозировка зависит от клинической картины и ответа пациента на терапию. Рекомендуется применять низкую эффективную дозу. Постепенная титрация дозы рекомендуется пациентам с ишемической болезнью или церебральным атеросклерозом, а также после перенесенного сердечного приступа или геморрагического инсульта. Хлорталидон принимают перорально с достаточным количеством жидкости (1 стакан воды). Если врачом назначен одноразовый прием, принимают утром с завтраком или утром и вечером в случае двукратного приема. При необходимости дозу повышают не ранее чем через 2-3 недели.
Продолжительность применения назначает врач. Прекращают лечение путем постепенного уменьшения дозы.
Применение у взрослых пациентов:
АГ
Начальная доза составляет 12,5*–50 мг/сут, поддерживающая доза — 25-50 мг хлорталидона через день.
Отеки специфического происхождения и сердечная недостаточность
Рекомендуемая начальная доза составляет 50-100 мг/сут, максимальная суточная доза — 200 мг, поддерживающая доза — 25-50 мг хлорталидона в сутки.
Нефрогенный несахарный диабет
Начальная доза составляет 100 мг 2 раза в сутки, но при дальнейшей терапии возможно снижение суточной поддерживающей дозы до 50 мг/сут.
Пациенты пожилого возраста и пациенты с нарушениями функции почек
Для пациентов с легкой почечной недостаточностью и пациентов пожилого возраста рекомендуется минимальная доза хлорталидона.
У пожилых и/или у пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–60 мл/мин и/или плазменный креатинин 1,1–1,8 мг/100 мл) дозировка должна быть скорректирована в соответствии с терапевтическими требованиями и переносимостью. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики и аналоги тиазида, включая хлорталидон, теряют мочегонное действие при клиренсе креатинина <30 мл/мин и/или креатинина в плазме крови свыше 1,8 мг/100 мл (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Пациенты с нарушениями функции печени. Дозу хлорталидона следует титровать соответственно пациентам с нарушениями функции печени (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Таклор не следует применять при тяжелых нарушениях функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Пациенты с сердечной недостаточностью. У пациентов с декомпенсированной сердечной недостаточностью хлорталидон практически не всасывается.
*Применяют препараты хлорталидона в соответствующей дозировке.
Дети. Опыт применения лекарственного средства в педиатрической популяции ограничен, поэтому не следует применять хлорталидон детям.
Противопоказания
– известна гиперчувствительность к хлорталидону, другим тиазидам и производным сульфонамида (возможность возникновения перекрестных реакций с осторожностью применять пациентам с бронхиальной астмой) или к любому из компонентов препарата;
– анурия (диурез менее 100 мл/сут);
– выраженная почечная недостаточность (значительно снижен диурез, клиренс креатинина <30 мл/мин и/или креатинин плазмы крови более 1,8 мг/100 мл);
– гломерулонефрит;
– тяжелая печеночная недостаточность (печеночная кома и прекома);
– гиперкальциемия;
– резистентная к терапии гипокалиемия или состояния с повышенной потерей калия;
– тяжелая гипонатриемия;
– симптоматическая гиперурикемия.
Побочные эффекты
побочные реакции были классифицированы по системно-органному классу и частоте их возникновения.
Частота возникновения побочных реакций определена следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 – <1/10); нечасто (≥1/1000 – <1/100); редко (≥1/10 000 – <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота не известна (частоту невозможно оценить на основе полученных данных).
Со стороны крови и лимфатической системы.
Редко: тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз и эозинофилия.
Со стороны обмена веществ.
Очень часто: преимущественно при применении высоких — гипокалиемия, гиперурикемия (может привести к обострению подагры), повышению уровня ХС и ТГ в крови.
Часто: гипонатриемия, гипомагниемия, гипергликемия и глюкозурия, ухудшение заболевания у пациентов с сахарным диабетом, манифестация латентного сахарного диабета, повышение уровня мочевины и креатинина (особенно в начале лечения).
Редко: гиперкальциемия.
Очень редко: гипохлоремический алкалоз.
Со стороны нервной системы.
Часто: головная боль, головокружение и слабость.
Редко: парестезия.
Со стороны органов зрения.
Редко: нарушение зрения, уменьшение образования слезной жидкости.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Часто: гипотензия, ортостатическая гипотензия, сердцебиение (пальпитация).
Редко: нарушение сердечного ритма.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения.
Очень редко: идиосинкратический (аллергический) отек легких, затрудненное дыхание.
Со стороны ЖКТ
Часто: потеря аппетита, сухость во рту, незначительные желудочно-кишечные нарушения, тошнота, рвота, боли и спазмы в верхней части живота, запор и диарея.
Очень редко: панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы.
Редко: внутрипеченочный холестаз или желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки.
Часто: крапивница и другие формы кожных высыпаний, зуд.
Редко: фотосенсибилизация, аллергический васкулит.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани.
Часто: гипотония мышц, мышечные судороги.
Со стороны почек и мочевыделительной системы.
Очень редко: аллергический интерстициальный нефрит.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез.
Часто: импотенция
Особые указания
нарушение функции почек
Таклор следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями почек.
У пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина составляет 30-60 мл/мин и/или креатинин плазме крови составляет 1,1–1,8 мг/100 мл) дозировка должна быть скорректирована в соответствии с терапевтическими требованиями и переносимостью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У пациентов с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина составляет ниже 30 мл/мин и/или плазменный креатинин — выше 1,8 мг/100 мл) тиазидные диуретики и аналоги тиазида, включая хлорталидон, теряют мочегонное действие (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики, включая хлорталидон, могут вызвать азотемию у пациентов с заболеваниями почек. Кумулятивное влияние препарата может возникнуть у пациентов с нарушением функции почек. Если прогрессирует почечная недостаточность, что характеризуется увеличением общего содержания азота в крови без белкового азота, необходимо принять решение о целесообразности дальнейшего лечения. Следует рассмотреть вопрос о прекращении диуретической терапии.
При хроническом злоупотреблении диуретиком может возникнуть псевдосиндром Барттера, сопровождающийся развитием отека. Отек — это проявление увеличения уровня ренина, что приводит ко вторичному гиперальдостеронизму.
Гипотензивный эффект ингибиторов АПФ усиливается препаратами, повышающими активность ренина в плазме крови (диуретики). Поэтому терапию диуретиком следует прекратить за 2–3 дня до лечения ингибитором АПФ, чтобы снизить возможность гипотензии в начале терапии.
Нарушение функции печени
Таклор следует с осторожностью применять пациентам с нарушениями функции печени или прогрессирующим заболеванием печени, поскольку даже незначительные изменения водно-электролитного баланса вследствие воздействия тиазидных диуретиков, особенно у пациентов с циррозом печени, могут спровоцировать печеночную ком (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Метаболические и эндокринные нарушения
Пациенты с сахарным диабетом или подагрой требуют особого внимания.
Терапия тиазидными и тиазидоподобными диуретиками, включая хлорталидон, может влиять на толерантность к глюкозе. У пациентов с сахарным диабетом может наблюдаться нарушение метаболизма, поэтому может потребоваться корректировка дозы инсулина или пероральных гипогликемических препаратов. Во время терапии хлорталидон может проявляться латентный сахарный диабет.
Уровень мочевой кислоты в крови может возрастать при лечении хлорталидоном, но приступы подагры редко встречаются во время длительной терапии.
У пациентов, длительно лечащихся тиазидными и тиазидоподобными диуретиками, наблюдалось незначительное и частично обратимое повышение уровня общего холестерина, ЛПНП или триглицеридов в плазме крови.
Электролитные нарушения
При лечении мочегонными препаратами следует через равные промежутки времени определять сывороточные электролиты (особенно калий, натрий, кальций).
Постоянный контроль сывороточных электролитов особенно важен у пациентов пожилого возраста, пациентов с асцитом вследствие цирроза печени и пациентов с нефрогенными отеками. В таких условиях Таклор можно применять только под тщательным контролем и только пациентам, у которых уровень сывороточного калия находится в пределах нормы и нет признаков дегидратации.
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики, включая хлорталидон, могут вызывать нарушения водно-электролитного баланса (гипокалиемия, гипонатриемия и гипохлоремический алкалоз). Первыми признаками нарушения водно-электролитного баланса является сухость во рту, жажда, слабость, вялость, сонливость, беспокойство, боли в мышцах или судороги, мышечная слабость, гипотония, олигурия, тахикардия и нарушения со стороны ЖКТ. как тошнота и рвота.
Гипокалиемия также может повысить чувствительность миокарда к токсичному действию сердечных гликозидов.
Наибольший риск развития гипокалиемии у пациентов с циррозом печени, у пациентов с повышенным диурезом, у пациентов без достаточного потребления электролитов и у пациентов, лечащихся кортикостероидами, АКТГ, сердечными гликозидами или слабительными (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Такие пациенты нуждаются в тщательном наблюдении.
Как для всех тиазидных и тиазидоподобных диуретиков, калийурез, вызванный хлорталидоном, зависит от дозы и его степень меняется индивидуально. При дозировке 25 мг/сут падение концентрации калия в плазме крови в среднем составляет 0,5 ммоль/л. При длительном лечении концентрацию калия в сыворотке крови следует определять в начале лечения, затем через 3–4 недели. После этого нет других факторов, влияющих на уровень калия (например, рвоту, диарею, изменения функции почек), уровень калия в плазме крови можно определять каждые 4-6 мес.
При необходимости хлорталидон можно сочетать с пероральными калийсодержащими препаратами или калийсберегающими диуретиками (например, триамтереном). При комбинированной терапии следует проверить уровень калия в плазме крови. Если гипокалиемия сопровождается клиническими симптомами (например, мышечной слабостью, парезом и изменением ЭКГ), применение хлорталидона необходимо прекратить.
Комбинацию препаратов хлорталидона и калия или калийсберегающих диуретиков не следует применять пациентам, сопутствующим ингибиторам АПФ, если такая комбинация не является жизненно необходимой.
В жаркую погоду у пациентов с отеками может возникнуть дилюционная гипонатриемия. Дефицит хлорида обычно легок и не требует лечения.
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики, включая хлорталидон, могут снижать экскрецию кальция с мочой и вызвать временное и незначительное повышение сывороточного кальция без известных нарушений обмена кальция. Значительная гиперкальциемия может являться признаком скрытого гиперпаратиреоза. Перед исследованием функции паращитовидной железы следует отменить хлорталидон.
Показано, что тиазидные и тиазидные диуретики усиливают выведение магния с мочой. Это может привести к гипомагниемии.
Сердечная недостаточность
У пациентов с выраженной сердечной недостаточностью возможно снижение всасывания хлорталидона.
Другие
Реакции гиперчувствительности могут развиваться у пациентов с аллергией или БА в анамнезе или без отягощенного аллергологического анамнеза.
Специальные оговорки
Во время терапии хлорталидоном следует регулярно проверять уровень сывороточных электролитов (особенно калий, натрий, ионы кальция), креатинин и мочевину, сывороточные липиды (ХС и ТГ), мочевую кислоту и глюкозу крови.
Необходимо обеспечить употребление достаточного количества жидкости пациентами при лечении хлорталидоном и употреблять пищу, богатую калием (бананы, овощи, орехи) из–за увеличения потерь калия.
Лечение высокого АД Таклором требует регулярных медицинских осмотров.
Терапию Таклором следует прекратить при:
– стойких к терапии нарушениях электролитного баланса;
– реакциях гиперчувствительности;
– выраженных жалобах со стороны ЖКТ;
– нарушения со стороны ЦНС;
– панкреатите;
– нарушениях со стороны системы крови (анемия, лейкопения, тромбоцитопения);
– остром холецистите;
– возникновении васкулита;
– обострении имеющейся близорукости;
– уровни креатинина в плазме крови выше 1,8 мг/100 мл или клиренсе креатинина ниже 30 мл/мин.
Применение в неправомерных целях
Применение хлорталидона может привести к положительным результатам допингового контроля. Нельзя исключить негативные последствия и серьезные риски для здоровья от применения хлорталидона в качестве допингового средства.
Вспомогательные вещества
При установлении непереносимости некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Хлорталидон не следует применять во время беременности и кормления грудью.
Хлорталидон, как и другие диуретики, может уменьшить плацентарный кровоток. Тиазиды и аналоги тиазида также попадают в кровоток плода и могут вызвать электролитный дисбаланс. Существуют сообщения о тромбоцитопении у новорожденных, связанных с применением тиазидных диуретиков.
Период кормления грудью. Хлорталидон проникает в грудное молоко. Женщины, которые кормят грудью, не должны принимать хлорталидон или воздерживаться от кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Из–за возникновения различных, индивидуально обусловленных реакций возможно нарушение скорости реакции, что может привести к невозможности активно участвовать в дорожном движении, управлять машинами или работать без устойчивой опоры. Это особенно выражено в начале лечения, при увеличении дозы, в сочетании с другими гипотензивными средствами, изменении препаратов и при одновременном приеме с алкоголем.
Взаимодействия
не рекомендуемые комбинации:
Литий
Одновременное применение хлорталидона и лития приводит к усилению кардио- и нейротоксических эффектов лития из-за снижения экскреции лития. Если прием диуретиков жизненно необходим, требуется тщательный мониторинг уровня лития в крови и корректировка дозы.
Комбинации, требующие специальных мер предосторожности:
Лекарственные средства, которые могут вызвать torsade de pointes :
– антиаритмические средства класса Ia (например, хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
– антиаритмические средства III класса (например, амиодарон, соталол);
– определенные антипсихотические средства: фенотиазины (например, хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин), бензамиды (например, амисульпирид, сульпирид, сультоприд, тиаприд), бутирофеноны (например, дросперидол, галоперы);
– прочие: бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин в/в , галофантрин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, винкамин в/в.
Когда эти лекарственные средства назначаются одновременно с хлорталидоном, особенно при гипокалиемии, существует повышенный риск возникновения желудочковой аритмии, особенно torsade de pointes . Прежде чем применять вышеупомянутые лекарственные средства совместно с хлорталидоном, следует определить и откорректировать уровень сывороточного калия. Необходимо регулярно проводить мониторинг ЭКГ и определять уровень электролитов в плазме крови. При наличии гипокалиемии рекомендуется применять лекарственные средства, не вызывающие torsade de pointes.
Ингибиторы АПФ (например, каптоприл, эналаприл)
При одновременном применении хлорталидона и ингибиторов АПФ (например, каптоприла, эналаприла), особенно в начале лечения возможно значительное снижение АД и нарушение функции почек. Поэтому терапию диуретиком следует прекратить за 2–3 дня до начала лечения ингибитором АПФ, чтобы снизить вероятность развития гипотензии в начале терапии.
НПВП (например, индометацин, ацетилсалициловая кислота), включая ингибиторы ЦОГ-2, салицилаты
НПВП (например, индометацин, ацетилсалициловая кислота), включая ингибиторы ЦОГ-2 и салицилаты, могут снизить антигипертензивное и мочегонное действие хлорталидона. При применении высоких доз салицилатов возможно усиление токсического воздействия салицилатов на ЦНС. Если у пациентов на фоне терапии хлорталидоном развивается гиповолемия, одновременное применение НПВП может спровоцировать ОПН.
Калийуретические диуретики (например, фуросемид), глюкокортикоиды, адренокортикотропный гормон (АКТГ), карбеноксолон, пенициллин G, салицилаты, стимулирующие слабительные средства, амфотерицин В (парентеральный)
Одновременное применение хлорталидона и этих лекарственных средств может привести к нарушению электролитного баланса, в частности, к увеличению потери калия. Это особенно важно при одновременном лечении сердечными гликозидами. Необходимо регулярно проверять и при необходимости корректировать уровень калия в плазме крови.
Другие мочегонные средства, другие антигипертензивные средства (например, блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ, вазодилататоры, метилдопа, гуанетидин), нитраты, барбитураты, фенотиазины, трициклические антидепрессанты, алкоголь
Гипотензивные эффекты хлорталидона могут усиливаться при применении этих лекарственных средств или употреблении алкоголя.
Сердечные гликозиды
Если при одновременном применении хлорталидона с сердечными гликозидами развивается гипокалиемия и/или гипомагниемия, то чувствительность миокарда к сердечным гликозидам увеличивается, а эффекты и побочные реакции сердечных гликозидов соответственно усиливаются.
Возможны также взаимодействия с такими лекарственными средствами.
Инсулин, пероральные противодиабетические средства, препараты, снижающие мочевую кислоту, симпатомиметики (норадреналин [норепинефрин], адреналин [эпинефрин])
Эффекты этих лекарственных средств могут быть ослаблены при одновременном применении с хлорталидоном. Может потребоваться корректировка дозировки инсулина и пероральных противодиабетических препаратов.
Недеполяризующие (курареподобные) миорелаксанты (например, тубокурарин)
Эффект курареподобных миорелаксантов может быть усилен или пролонгирован хлорталидоном. В случае, если прием хлорталидона не может быть прекращен до применения курареподобных миорелаксантов, анестезиолог должен быть информирован о лечении хлорталидоном.
Цитостатики (например, циклофосфамид, фторурацил, метотрексат)
Хлорталидон может уменьшить почечную экскрецию цитостатиков (например, циклофосфамида, фторурацила, метотрексата). При одновременном применении цитостатиков можно ожидать повышения токсичности в отношении костного мозга (особенно развитие гранулоцитопении).
Колестирамин, колестипол
Одновременное применение колестирамина или колестипола снижает абсорбцию хлорталидона.
Поэтому Таклор следует принимать, по меньшей мере, за час до или через 4–6 ч после приема этих лекарственных средств.
Соли кальция, витамин D
При одновременном применении хлорталидона и кальция или витамина D возможно повышение содержания кальция в плазме крови вследствие уменьшения экскреции.
Алопуринол
Таклор может усилить реакции гиперчувствительности к аллопуринолу.
Амантадин
Хлорталидон может увеличить риск побочных эффектов амантадина.
Блокаторы β-адренорецепторов, диазоксид.
Существует повышенный риск развития гипергликемии при одновременном применении Таклора и блокаторы β-адренорецепторов или диазоксида.
Циклоспорин
Одновременное применение циклоспорина может увеличить риск гиперурикемии и подагрических осложнений.
Антихолинергические средства (например, атропин, биперидин)
Антихолинергические препараты (например, атропин, биперидин) могут увеличить биодоступность тиазидных диуретиков, вероятно из-за уменьшения моторики ЖКТ и замедления опорожнения желудка.
Передозировка
симптомы передозировки. Клиническая картина острой или хронической передозировки зависит от степени потери жидкости и электролитов.
Возможно возникновение таких симптомов: головокружение и слабость, тошнота, сонливость, боли в мышцах и мышечные спазмы (например, судороги икроножных мышц), головная боль, тахикардия, гипотензия, ортостатические и электролитные расстройства (гипокалиемия и/или гипонатриемия).
Обезвоживание и гиповолемия могут вызвать гемоконцентрацию, судороги, сонливость, вялость, спутанность сознания, коллапс и ОПН.
Гипокалиемия может вызвать усталость, мышечную слабость, парестезию, парез, апатию, метеоризм и запор или сердечную аритмию. Значительная потеря калия может привести к паралитической кишечной непроходимости или потере сознания вплоть до гипокалиемической комы.
Лечение. Если есть признаки передозировки, лечение следует немедленно прекратить. Кроме общих мер, следует контролировать жизненно важные параметры и, при необходимости, корректировать их в условиях интенсивной терапии. Специфического антидота для хлорталидона нет. Если пациент находится в сознании, необходимо промыть желудок, для уменьшения абсорбции назначают сорбенты. По клиническим показаниям может потребоваться внутривенное введение жидкости и электролитов, контроль АД, водно–электролитного баланса и метаболических функций.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.