нарушение функции почек

Таклор следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями почек.

У пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина составляет 30-60 мл/мин и/или креатинин плазме крови составляет 1,1–1,8 мг/100 мл) дозировка должна быть скорректирована в соответствии с терапевтическими требованиями и переносимостью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

У пациентов с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина составляет ниже 30 мл/мин и/или плазменный креатинин — выше 1,8 мг/100 мл) тиазидные диуретики и аналоги тиазида, включая хлорталидон, теряют мочегонное действие (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики, включая хлорталидон, могут вызвать азотемию у пациентов с заболеваниями почек. Кумулятивное влияние препарата может возникнуть у пациентов с нарушением функции почек. Если прогрессирует почечная недостаточность, что характеризуется увеличением общего содержания азота в крови без белкового азота, необходимо принять решение о целесообразности дальнейшего лечения. Следует рассмотреть вопрос о прекращении диуретической терапии.

При хроническом злоупотреблении диуретиком может возникнуть псевдосиндром Барттера, сопровождающийся развитием отека. Отек — это проявление увеличения уровня ренина, что приводит ко вторичному гиперальдостеронизму.

Гипотензивный эффект ингибиторов АПФ усиливается препаратами, повышающими активность ренина в плазме крови (диуретики). Поэтому терапию диуретиком следует прекратить за 2–3 дня до лечения ингибитором АПФ, чтобы снизить возможность гипотензии в начале терапии.

Нарушение функции печени

Таклор следует с осторожностью применять пациентам с нарушениями функции печени или прогрессирующим заболеванием печени, поскольку даже незначительные изменения водно-электролитного баланса вследствие воздействия тиазидных диуретиков, особенно у пациентов с циррозом печени, могут спровоцировать печеночную ком (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Метаболические и эндокринные нарушения

Пациенты с сахарным диабетом или подагрой требуют особого внимания.

Терапия тиазидными и тиазидоподобными диуретиками, включая хлорталидон, может влиять на толерантность к глюкозе. У пациентов с сахарным диабетом может наблюдаться нарушение метаболизма, поэтому может потребоваться корректировка дозы инсулина или пероральных гипогликемических препаратов. Во время терапии хлорталидон может проявляться латентный сахарный диабет.

Уровень мочевой кислоты в крови может возрастать при лечении хлорталидоном, но приступы подагры редко встречаются во время длительной терапии.

У пациентов, длительно лечащихся тиазидными и тиазидоподобными диуретиками, наблюдалось незначительное и частично обратимое повышение уровня общего холестерина, ЛПНП или триглицеридов в плазме крови.

Электролитные нарушения

При лечении мочегонными препаратами следует через равные промежутки времени определять сывороточные электролиты (особенно калий, натрий, кальций).

Постоянный контроль сывороточных электролитов особенно важен у пациентов пожилого возраста, пациентов с асцитом вследствие цирроза печени и пациентов с нефрогенными отеками. В таких условиях Таклор можно применять только под тщательным контролем и только пациентам, у которых уровень сывороточного калия находится в пределах нормы и нет признаков дегидратации.

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики, включая хлорталидон, могут вызывать нарушения водно-электролитного баланса (гипокалиемия, гипонатриемия и гипохлоремический алкалоз). Первыми признаками нарушения водно-электролитного баланса является сухость во рту, жажда, слабость, вялость, сонливость, беспокойство, боли в мышцах или судороги, мышечная слабость, гипотония, олигурия, тахикардия и нарушения со стороны ЖКТ. как тошнота и рвота.

Гипокалиемия также может повысить чувствительность миокарда к токсичному действию сердечных гликозидов.

Наибольший риск развития гипокалиемии у пациентов с циррозом печени, у пациентов с повышенным диурезом, у пациентов без достаточного потребления электролитов и у пациентов, лечащихся кортикостероидами, АКТГ, сердечными гликозидами или слабительными (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Такие пациенты нуждаются в тщательном наблюдении.

Как для всех тиазидных и тиазидоподобных диуретиков, калийурез, вызванный хлорталидоном, зависит от дозы и его степень меняется индивидуально. При дозировке 25 мг/сут падение концентрации калия в плазме крови в среднем составляет 0,5 ммоль/л. При длительном лечении концентрацию калия в сыворотке крови следует определять в начале лечения, затем через 3–4 недели. После этого нет других факторов, влияющих на уровень калия (например, рвоту, диарею, изменения функции почек), уровень калия в плазме крови можно определять каждые 4-6 мес.

При необходимости хлорталидон можно сочетать с пероральными калийсодержащими препаратами или калийсберегающими диуретиками (например, триамтереном). При комбинированной терапии следует проверить уровень калия в плазме крови. Если гипокалиемия сопровождается клиническими симптомами (например, мышечной слабостью, парезом и изменением ЭКГ), применение хлорталидона необходимо прекратить.

Комбинацию препаратов хлорталидона и калия или калийсберегающих диуретиков не следует применять пациентам, сопутствующим ингибиторам АПФ, если такая комбинация не является жизненно необходимой.

В жаркую погоду у пациентов с отеками может возникнуть дилюционная гипонатриемия. Дефицит хлорида обычно легок и не требует лечения.

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики, включая хлорталидон, могут снижать экскрецию кальция с мочой и вызвать временное и незначительное повышение сывороточного кальция без известных нарушений обмена кальция. Значительная гиперкальциемия может являться признаком скрытого гиперпаратиреоза. Перед исследованием функции паращитовидной железы следует отменить хлорталидон.

Показано, что тиазидные и тиазидные диуретики усиливают выведение магния с мочой. Это может привести к гипомагниемии.

Сердечная недостаточность

У пациентов с выраженной сердечной недостаточностью возможно снижение всасывания хлорталидона.

Другие

Реакции гиперчувствительности могут развиваться у пациентов с аллергией или БА в анамнезе или без отягощенного аллергологического анамнеза.

Специальные оговорки

Во время терапии хлорталидоном следует регулярно проверять уровень сывороточных электролитов (особенно калий, натрий, ионы кальция), креатинин и мочевину, сывороточные липиды (ХС и ТГ), мочевую кислоту и глюкозу крови.

Необходимо обеспечить употребление достаточного количества жидкости пациентами при лечении хлорталидоном и употреблять пищу, богатую калием (бананы, овощи, орехи) из–за увеличения потерь калия.

Лечение высокого АД Таклором требует регулярных медицинских осмотров.

Терапию Таклором следует прекратить при:

– стойких к терапии нарушениях электролитного баланса;

– реакциях гиперчувствительности;

– выраженных жалобах со стороны ЖКТ;

– нарушения со стороны ЦНС;

– панкреатите;

– нарушениях со стороны системы крови (анемия, лейкопения, тромбоцитопения);

– остром холецистите;

– возникновении васкулита;

– обострении имеющейся близорукости;

– уровни креатинина в плазме крови выше 1,8 мг/100 мл или клиренсе креатинина ниже 30 мл/мин.

Применение в неправомерных целях

Применение хлорталидона может привести к положительным результатам допингового контроля. Нельзя исключить негативные последствия и серьезные риски для здоровья от применения хлорталидона в качестве допингового средства.

Вспомогательные вещества

При установлении непереносимости некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Хлорталидон не следует применять во время беременности и кормления грудью.

Хлорталидон, как и другие диуретики, может уменьшить плацентарный кровоток. Тиазиды и аналоги тиазида также попадают в кровоток плода и могут вызвать электролитный дисбаланс. Существуют сообщения о тромбоцитопении у новорожденных, связанных с применением тиазидных диуретиков.

Период кормления грудью . Хлорталидон проникает в грудное молоко. Женщины, которые кормят грудью, не должны принимать хлорталидон или воздерживаться от кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Из–за возникновения различных, индивидуально обусловленных реакций возможно нарушение скорости реакции, что может привести к невозможности активно участвовать в дорожном движении, управлять машинами или работать без устойчивой опоры. Это особенно выражено в начале лечения, при увеличении дозы, в сочетании с другими гипотензивными средствами, изменении препаратов и при одновременном приеме с алкоголем.