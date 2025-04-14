Харьков (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -10,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,80
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
167,90
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
179,88
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
178,92
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
183,44
Экономия при брони: -27,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
172,80
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
180,14
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
179,14
Экономия при брони: -22,62 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд