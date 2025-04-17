Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
181,90
Экономия при брони: -28,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
121,32
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
116,26
Экономия при брони: -7,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50
Экономия при брони: -6,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
115,92
Экономия при брони: -7,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,59
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
178,73
Экономия при брони: -25,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
115,92
Экономия при брони: -7,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,79
Экономия при брони: -24,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
175,46
Экономия при брони: -22,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,80
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
182,46
Экономия при брони: -30,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
176,95
Экономия при брони: -24,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
115,92
Экономия при брони: -7,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -10,80 грн