Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,70
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,41
Экономия при брони: -24,42 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
54,11
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
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Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
119,75
Экономия при брони: -14,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
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Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
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Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,14
Экономия при брони: -25,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,04
Экономия при брони: -20,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
60,90
Экономия при брони: -8,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
175,11
Экономия при брони: -18,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
118,71
Экономия при брони: -17,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,09
Экономия при брони: -24,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,86
Экономия при брони: -23,61 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
175,83
Экономия при брони: -23,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд