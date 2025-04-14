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Таклор (Taklor)

Таклор (Taklor)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 214 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
152,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
171,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,45
Экономия при брони: -17,66 грн
156,79 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
175,16
Экономия при брони: -14,98 грн
160,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
155,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,30
Экономия при брони: -14,12 грн
160,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,80
Экономия при брони: -11,20 грн
162,60 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
121,38
Экономия при брони: -9,45 грн
111,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
181,69
Экономия при брони: -21,51 грн
160,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -11,00 грн
162,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60
Экономия при брони: -7,09 грн
167,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
179,36
Экономия при брони: -9,21 грн
170,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
179,68
Экономия при брони: -12,07 грн
167,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
155,50 грн
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