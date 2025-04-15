Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,81
Экономия при брони: -24,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
182,28
Экономия при брони: -21,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,00
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,81
Экономия при брони: -7,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
167,90
Экономия при брони: -8,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
179,93
Экономия при брони: -26,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,79
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
59,75
Экономия при брони: -9,05 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
60,04
Экономия при брони: -9,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
179,66
Экономия при брони: -26,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
176,05
Экономия при брони: -22,50 грн