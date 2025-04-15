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Таклор (Taklor)

Таклор (Taklor)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 205 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
154,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,99
Экономия при брони: -14,18 грн
160,81 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -18,20 грн
155,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
150,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
154,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
57,98
Экономия при брони: -6,08 грн
51,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
155,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,83
Экономия при брони: -15,61 грн
162,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
117,82
Экономия при брони: -9,67 грн
108,15 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
167,90
Экономия при брони: -12,50 грн
155,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,80
Экономия при брони: -18,40 грн
155,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,60
Экономия при брони: -14,20 грн
155,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
167,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,60
Экономия при брони: -14,20 грн
155,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
158,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
148,14 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
167,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,40
Экономия при брони: -18,00 грн
155,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,60
Экономия при брони: -14,20 грн
155,40 грн
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