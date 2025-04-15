Львов (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,99
Экономия при брони: -14,18 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -18,20 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
57,98
Экономия при брони: -6,08 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,83
Экономия при брони: -15,61 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
117,82
Экономия при брони: -9,67 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
167,90
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,80
Экономия при брони: -18,40 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,60
Экономия при брони: -14,20 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,60
Экономия при брони: -14,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,40
Экономия при брони: -18,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,60
Экономия при брони: -14,20 грн