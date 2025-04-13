Киев (адрес не указан)
Доступно в 632 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
172,80
Экономия при брони: -9,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,80
Экономия при брони: -10,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
117,74
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
121,12
Экономия при брони: -18,14 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
171,40
Экономия при брони: -8,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
117,89
Экономия при брони: -12,43 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
172,76
Экономия при брони: -12,42 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -10,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд