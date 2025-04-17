Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,80
Экономия при брони: -15,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
115,59
Экономия при брони: -9,74 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
180,33
Экономия при брони: -23,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
172,80
Экономия при брони: -14,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,40
Экономия при брони: -24,43 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
171,40
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
175,09
Экономия при брони: -26,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
171,40
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,17
Экономия при брони: -15,79 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,60
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,80
Экономия при брони: -15,10 грн