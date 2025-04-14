Днепр (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
178,97
Экономия при брони: -17,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
179,42
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
180,00
Экономия при брони: -11,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
175,39
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,00
Экономия при брони: -17,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
176,92
Экономия при брони: -20,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
176,57
Экономия при брони: -18,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,59
Экономия при брони: -13,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
177,12
Экономия при брони: -16,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,56
Экономия при брони: -5,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
60,83
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
172,75
Экономия при брони: -15,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Таклор таблетки 25 мг блистер №30
Артериум Лтд
117,41
Экономия при брони: -5,45 грн