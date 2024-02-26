хлорталидон (1-оксо-3-(3-сульфамил-4-хлорофенил)-3-гидрокси-изоиндолин) — сульфамидный диуретик. Ингибирует активную реабсорбцию в дистальных почечных канальцах и увеличивает выделение Na+, Cl- и воды. Выведение K+ и Mg2+ с мочой, а также реабсорбция Ca2+ увеличивается в зависимости от дозы. Действие хлорталидона развивается через 2 ч после приема внутрь, максимальный эффект наступает через 12 ч и сохраняется в течение 3 сут. Хлорталидон вызывает незначительное снижение повышенного АД даже в том случае, если его вводят в низких дозах. При курсовом лечении антигипертензивное действие хлорталидона постепенно усиливается и достигает максимума через 2–4 нед после начала терапии. В начале лечения хлорталидон вызывает значительное уменьшение объема внеклеточной жидкости, плазмы крови и МОК, чем, вероятно, объясняется снижение АД, которое наблюдается в начале терапии. Через несколько недель лечения МОК, объем плазмы и внеклеточной жидкости возвращаются к исходному уровню, пониженное сопротивление периферических сосудов сохраняется. Сопутствующая терапия другими антигипертензивными средствами усиливает гипотензивное действие хлорталидона. Подобно тиазидным диуретикам уменьшает полиурию у пациентов с несахарным диабетом. Максимальная концентрация хлорталидона в плазме крови достигается через 12 ч после приема. Период полувыведения — 50 ч. Хлорталидон выводится преимущественно с мочой, большая часть — в неизмененном виде.