ХЛОРТАЛИДОН (CHLORTALIDONUM) Действующее вещество
хлорталидон (1-оксо-3-(3-сульфамил-4-хлорофенил)-3-гидрокси-изоиндолин) — сульфамидный диуретик. Ингибирует активную реабсорбцию в дистальных почечных канальцах и увеличивает выделение Na+, Cl- и воды. Выведение K+ и Mg2+ с мочой, а также реабсорбция Ca2+ увеличивается в зависимости от дозы. Действие хлорталидона развивается через 2 ч после приема внутрь, максимальный эффект наступает через 12 ч и сохраняется в течение 3 сут. Хлорталидон вызывает незначительное снижение повышенного АД даже в том случае, если его вводят в низких дозах. При курсовом лечении антигипертензивное действие хлорталидона постепенно усиливается и достигает максимума через 2–4 нед после начала терапии. В начале лечения хлорталидон вызывает значительное уменьшение объема внеклеточной жидкости, плазмы крови и МОК, чем, вероятно, объясняется снижение АД, которое наблюдается в начале терапии. Через несколько недель лечения МОК, объем плазмы и внеклеточной жидкости возвращаются к исходному уровню, пониженное сопротивление периферических сосудов сохраняется. Сопутствующая терапия другими антигипертензивными средствами усиливает гипотензивное действие хлорталидона. Подобно тиазидным диуретикам уменьшает полиурию у пациентов с несахарным диабетом. Максимальная концентрация хлорталидона в плазме крови достигается через 12 ч после приема. Период полувыведения — 50 ч. Хлорталидон выводится преимущественно с мочой, большая часть — в неизмененном виде.
АГ — в качестве монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными средствами (блокаторами b-адренорецепторов, периферическими вазодилататорами, антагонистами ионов кальция, ингибиторами АПФ, резерпином); отечный синдром при сердечной, почечной и печеночной недостаточности; несахарный диабет.
обычно назначают 1 раз в сутки, предпочтительно утром во время завтрака. При длительной терапии рекомендуют назначать в минимальной эффективной дозе. При легкой степени АГ взрослым обычно назначают 25 мг/сут или 50 мг 3 раза в неделю. Если эти дозы недостаточно эффективны, их можно повысить до 50 мг в сутки, а при необходимости дальнейшего снижения АД дополнительно назначают антигипертензивные средства других фармакологических групп. При сердечной недостаточности и наличии отеков у взрослых начальная доза составляет 100–200 мг/сут через день; в тяжелых случаях назначают 100–200 мг/сут ежедневно в течение первых нескольких дней, затем переходят на прием в поддерживающей дозе, которая в большинстве случаев составляет 50–100 мг 3 раза в неделю или по 25–50 мг/сут. Суточная доза для детей — в среднем 2 мг/кг. При несахарном диабете у взрослых начальная доза составляет 100 мг 2 раза в сутки; поддерживающая доза — 50 мг/сут.
анурия, тяжелая почечная или печеночная недостаточность, повышенная чувствительность к хлорталидону или другим производным сульфонамида, рефрактерная гипокалиемия и гипонатриемия, гиперкальциемия и симптоматическая гиперурикемия.
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может проявляться головокружением, тошнотой, сонливостью, гиповолемией, артериальной гипотензией, нарушением электролитного баланса, сопровождающимся аритмией и судорогами. Промывают желудок, назначают активированный уголь; по показаниям проводят в/в введение электролитных р-ров для восполнения ОЦК.