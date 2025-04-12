Эльптан (Elptan)
Эльптан инструкция по применению
Состав
действующее вещество: eletriptan;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит элетриптана гидробромида моногидрата 25,17 мг, 50,34 мг или 100,68 мг, что эквивалентно элетриптану 20 мг, 40 мг или 80 мг соответственно;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая РН 102, лактозы моногидрат (Tablettose 80), натрия кроскармелоза, магния стеарат;
пленочное покрытие: моногидрат лактозы, гипромелоза, титана диоксид (Е 171), триацетин, желтый закат FCF алюминиевый лак (E 110).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 20 мг — таблетки, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета, круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью;
таблетки по 40 мг — таблетки, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета, круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, с гравировкой «40» с одной стороны;
таблетки по 80 мг — таблетки, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета, круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики. Препараты, применяемые для лечения мигрени. Селективные агонисты 5-НТ1-рецепторов серотонина. Элетриптан. Код ATС N02C C06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Элетриптан является селективным агонистом сосудистых 5-HT1B и нейронных 5-HT1D рецепторов. Элетриптан также проявляет высокое сродство к рецептору 5-HT1F, что может способствовать его антимигренозному механизму действия. Элетриптан имеет небольшое сродство к человеческим рекомбинантным 5-HT1A, 5-HT2B, 5-HT1E и 5-HT7-рецепторам.
Клиническая эффективность и безопасность
Эффективность и безопасность элетриптана в лечении острой боли при мигрени оценивали в 10 плацебо-контролируемых исследованиях, в которых принимали участие более 6000 пациентов (все группы лечения) в дозах 20 — 80 мг. Уменьшение выраженности головных болей возникало уже через 30 минут после перорального приема. Уменьшение выраженности умеренной или сильной головной боли до легкой боли или ее отсутствия отмечалось через 2 часа и составило 59–77% для дозы 80 мг, 54–65% для дозы 40 мг, 47–54% для дозы 20 мг и 19–40% после плацебо. Элетриптан также был эффективен при лечении сопутствующих симптомов мигрени, таких как рвота, тошнота, светобоязнь и фонофобия.
Рекомендация относительно титрования дозы до 80 мг происходит от длительных исследований открытых маркеров и кратковременного слепого двойного исследования, где наблюдалась лишь тенденция к статистической значимости.
Элетриптан остается эффективным при менструально связанной мигрени. Если элетриптан принимать во время фазы ауры, не было продемонстрировано предотвращение мигренозной головной боли, и поэтому элетриптан следует принимать только во время фазы головной боли мигрени.
В фармакокинетическом исследовании, не контролируемом плацебо, у пациентов с нарушением функции почек было зафиксировано более высокое повышение артериального давления (АД) после дозы элетриптана 80 мг, чем у здоровых добровольцев (см. раздел «Особенности применения»). Это не может быть объяснено какими-либо фармакокинетическими изменениями, поэтому это может представлять специфический фармакодинамический ответ на элетриптан у пациентов с нарушением функции почек.
Фармакокинетика.
Всасывание
Элетриптан быстро и хорошо всасывается через желудочно-кишечный тракт (минимум 81%) после перорального приема. Абсолютная биодоступность для мужчин и женщин составляет около 50%. Медиана времени достижения максимальной концентрации (Tmax) — через 1,5 часа после перорального приема дозы. Линейная фармакокинетика была продемонстрирована в диапазоне клинических доз (20–80 мг).
Площадь под фармакокинетической кривой соотношения концентрации ко времени (AUC) и максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) элетриптана были повышены приблизительно на 20–30% после перорального приема с пищей с высоким содержанием жира. После приема внутрь во время приступа мигрени наблюдалось снижение примерно на 30% AUC, а Tmax увеличивался до 2,8 часа.
После повторных доз (20 мг 3 раза в сутки) в течение 5–7 дней фармакокинетика элетриптана оставалась линейной и накопление было предсказуемым. При многократной дозировке больших доз (40 мг 3 раза в сутки и 80 мг 2 раза в сутки) накопление элетриптана в течение 7 дней было больше чем прогнозировалось (около 40%).
Распределение
Объем распределения элетриптана после 4 введения составляет 138 л, что указывает на распределение в тканях. Элетриптан умеренно связывается с белками плазмы крови (около 85%).
Метаболизм
Исследования in vitro показывают, что элетриптан первично метаболизируется печеночным ферментом CYP3A4 цитохрома Р-450. Этот вывод подтверждается повышением концентрации элетриптана в плазме крови после одновременного применения с эритромицином и кетоконазолом, известными селективными и мощными ингибиторами CYP3A4. Исследования in vitro также свидетельствуют о небольшом участии фермента CYP2D6 в метаболизме элетриптана, хотя клинические исследования не свидетельствуют о полиморфизме этого фермента.
Выявлены два основных циркулирующих метаболита, которые существенно способствуют радиоактивности плазмы после введения элетриптана, меченного изотопом углерода-14 (14С). В экспериментах in vitro на животных метаболит, образующийся в результате N-окисления, не демонстрировал активности, а образующийся в результате N-деметилирования метаболит демонстрировал активность, подобную элетриптану. Третий метаболит радиоактивности в плазме крови формально не был идентифицирован, но, скорее всего, это смесь гидроксилированных метаболитов, которые также определялись в выделениях (в моче и кале). Концентрации N-деметилированного активного метаболита в плазме крови составляют лишь 10–20% от концентрации элетриптана, поэтому не следует ожидать его существенного воздействия на терапевтический эффект элетриптана.
Выведение
Средний общий плазматический клиренс элетриптана после 4-го введения составляет 36 л/час с полученным результатом периода полувыведения (Т1/2) в плазме крови около 4 часа. Средний уровень почечного клиренса после приема внутрь составляет около 3,9 л/час. Не почечный клиренс составляет около 90% общего клиренса, что указывает на то, что элетриптан выводится в основном вследствие метаболизма.
Фармакокинетика в специальных группах пациентов.
Пол
Результаты мета-анализа клинико-фармакологических исследований и популяционного фармакокинетического анализа свидетельствуют о том, что пол не оказывает клинически значимого влияния на концентрацию элетриптана в плазме крови.
Пациенты пожилого возраста (в возрасте старше 65 лет)
Хотя это и не является статистически значимым, наблюдается небольшое снижение (16%) клиренса, что связано со статистически значимым увеличением Т½ (приблизительно с 4,4 до 5,7 часа) между пациентами пожилого возраста (65–93 года) ) и взрослыми (в возрасте младше 65 лет).
Подростки ( возраст 12–17 лет)
Фармакокинетика элетриптана (40 мг и 80 мг) у подростков, больных мигренью, которым были введены дозы между приступами, была подобна той, что наблюдалась у здоровых взрослых.
Дети (возраст 6–11 лет)
Клиренс элетриптана не меняется у детей по отношению к подросткам. Однако объем распределения у детей более низкий, что приводит к повышению уровня плазмы крови, чем прогнозировали после той же дозы у взрослых.
Пациенты с нарушением функции печени
У пациентов с нарушением функции печени (класс А и В по шкале Чайлда-Пью) было продемонстрировано статистически значимое увеличение как AUC (34%), так и Т½. Наблюдалось небольшое увеличение Cmax (18%). Эти небольшие изменения не считаются клинически важными.
Пациенты с нарушением функции почек
У пациентов с легким (клиренс креатинина 61–89 мл/мин), умеренным (клиренс креатинина 31–60 мл/мин) или тяжелым (клиренс креатинина < 30 мл/мин) нарушением функции почек не было статистически значимых изменений в их фармакокинетике элетриптана или связывании белка плазмы крови. В этой группе наблюдалось повышение АД.
Показания
Лечение острой головной боли при приступах мигрени, с аурой или без нее.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных веществ лекарственного средства;
- тяжелое нарушение функции печени или почек;
- умеренно выраженная или тяжелая гипертензия или нелеченная легкая гипертензия;
- подтвержденные болезни сердечно-сосудистой системы, включая ишемическую болезнь сердца (ИБС) (стенокардия, предыдущий инфаркт миокарда или подтвержденная бессимптомная ишемия). Пациенты с вазоспазмом коронарной артерии (стенокардия Принцметала), объективные или субъективные симптомы ИБС;
- значительные аритмии или сердечная недостаточность;
- заболевание периферических сосудов;
- в анамнезе цереброваскулярные нарушения (CVA) или транзиторная ишемическая атака (TIA);
- применение эрготамина или производных эрготамина (включая метисергид) в течение 24 часов до или после лечения элетриптаном;
- одновременное применение других агонистов рецепторов 5-HT1 с элетриптаном.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Влияние других лекарственных средств на элетриптан
В ключевых клинических исследованиях элетриптана отсутствуют данные о взаимодействии с блокаторами β-адренорецепторов, трициклическими антидепрессантами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и флунаризином, но данные официальных исследований клинического взаимодействия с этими лекарственными средствами недоступны (кроме пропранола, см. дальше).
Популяционный фармакокинетический анализ клинических исследований показал, что лекарственные средства: блокаторы β-адренорецепторов, трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, заместительная гормональная терапия на основе эстрогенов, пероральные контрацептивы и блокаторы кальциевых каналов вряд ли будут оказывать влияние на фармакокинетические свойства элетриптана.
Элетриптан не является субстратом для моноаминооксидазы (МАО), поэтому не ожидается взаимодействие между элетриптаном и ингибиторами МАО, а официальные исследования взаимодействия не проводились.
В клинических исследованиях с пропранололом (160 мг), верапамилом (480 мг) и флуконазолом (100 мг) Cmax элетриптана увеличивалась в 1,1 раза, в 2,2 раза и в 1,4 раза соответственно. Увеличение AUC элетриптана составило 1,3 раза, 2,7 раза и 2 раза соответственно. Эти эффекты не считаются клинически значимыми, поскольку не было связанных повышений АД или побочных явлений по сравнению с применением элетриптана отдельно.
В клинических исследованиях с эритромицином (1000 мг) и кетоконазолом (400 мг), специфическими и мощными ингибиторами CYP3A4, наблюдалось значительное повышение Cmax элетриптана (в 2 и 2,7 раза) и AUC (в 3,6 и 5,9 раза) соответственно. Эта повышенная экспозиция была связана с увеличением Т1/2 элетриптана с 4,6 до 7,1 часа для эритромицина и с 4,8 до 8,3 часа для кетоконазола (см. раздел Фармакокинетика). Поэтому элетриптан не следует применять сочетанно с мощными ингибиторами CYP3A4, например кетоконазолом, итраконазолом, эритромицином, кларитромицином, джозамицином и ингибиторами протеазы (ритонавир, индинавир и нельфинавир).
В клинических исследованиях при пероральном приеме кофеина/эрготамина через 1 и 2 ч после элетриптана наблюдалось незначительное, но аддитивное повышение АД, что было предусмотрено на основе фармакологии двух лекарственных средств. Поэтому рекомендуется не применять лекарственные средства, содержащие эрготамин, или эрготаминоподобные (например, дигидроэрготамин) в течение 24 часов после приема элетриптана. И наоборот, элетриптан можно применять не ранее чем через 24 часа после применения лекарственных средств, содержащих эрготамин.
Влияние элетриптана на другие лекарственные средства
Нет никаких доказательств in vitro или in vivo, что клинические дозы (и связанные с ними концентрации) элетриптана будут ингибировать или индуцировать ферменты цитохрома Р450, включая лекарственные средства, метаболизируемые ферментом CYP3A4. Поэтому считается, что элетриптан вряд ли повлечет за собой клинически важные взаимодействия лекарственных средств, опосредованные этими ферментами.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)/ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) и серотониновый синдром
Были сообщения, описывающие пациентов с симптомами, совместимыми с синдромом серотонина (включая измененный психический статус, вегетативную нестабильность и нервно-мышечные нарушения) после применения СИОЗС или СИОЗСН, а также триптанов (см. раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
Элетриптан не следует применять сочетанно с мощными ингибиторами CYP3A4, например кетоконазолом, итраконазолом, эритромицином, кларитромицином, джозамицином и ингибиторами протеазы (ритонавир, индинавир и нельфинавир).
Элетриптан следует применять только тогда, когда установлен четкий диагноз мигрени. Элетриптан не показан для лечения гемиплегической, офтальмоплегической или базилярной мигрени.
Элетриптан не следует назначать для лечения «атипичной» головной боли, то есть той, которая может быть связана с возможным серьезным состоянием (инсульт, разрыв аневризмы), где цереброваскулярная вазоконстрикция может нанести вред.
Применение элетриптана может быть связан с проходящими симптомами, включая боль и ощущение сжатия в груди, которые могут быть интенсивными и распространяться на горло (см. раздел «Побочные реакции»). При появлении симптомов, характерных для ИБС, следует прекратить применение лекарственного средства и провести соответствующую оценку.
Пациенты с сердечной недостаточностью
Элетриптан не следует применять пациентам с риском ИБС или без предварительного обследования пациентов, у которых возможны недиагностированные сердечно-сосудистые заболевания (например, пациентам с повышенным АД, диабетом, курильщикам или пользователям заместительной терапии никотином, мужчинам в возрасте старше 40 лет, женщинам в постменопаузе и т.д., кто имеет отягощенный семейный анамнез в отношении ИБС).
В редких случаях сообщали о коронарном вазоспазме, ишемии или инфаркте миокарда у пациентов, получавших агонисты рецепторов 5-HT1. Поэтому не следует применять элетриптан и другие агонисты 5-НТ1-рецепторов серотонина пациентам с установленной ИБС (см. раздел «Противопоказания»).
Возможно увеличение частоты возникновения нежелательных эффектов при одновременном применении триптанов и растительных лекарственных средств, содержащих зверобой (Hypericum perforatum).
В пределах клинической дозы наблюдалось незначительное и преходящее повышение АД при дозе элетриптана от 60 мг или более. Однако эти увеличения не связаны с клиническими последствиями программы клинического исследования. Эффект был значительно выражен при нарушении функции почек и у пациентов пожилого возраста. У пациентов с почечной недостаточностью диапазон максимального среднего повышения систолического АД составлял 14–17 мм рт. ст. (нормальный 3 мм рт. ст.), а для диастолического АД 14–21 мм рт. ст. (нормальный 4 мм рт. ст.). У пожилых людей среднее максимальное повышение систолического АД составляло 23 мм рт. ст. по сравнению с 13 мм рт. ст. у молодых людей (плацебо 8 мм рт. ст.). Постмаркетинговые сообщения о повышении АД также были получены от пациентов, применяющих дозы элетриптана 20 и 40 мг, а также пациентов, не имеющих почечной недостаточности, и пациентов пожилого возраста.
Головная боль при чрезмерном применении лекарственных средств
Длительное применение любого обезболивающего при головной боли может усугубить его. При подозрении или возникновении данной ситуации следует прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом. Данный диагноз следует подозревать у пациентов с частыми или ежедневными головными болями, несмотря на (или из-за) регулярного применения лекарственных средств против головной боли.
Серотониновый синдром
Сообщалось о серотониновом синдроме (включая измененный психический статус, вегетативную нестабильность и нервно-мышечные отклонения) после сопутствующего лечения триптанами и СИОЗС или СИОЗСН. Эти реакции могут быть тяжелыми. Если сопутствующее лечение элетриптаном и СИОЗС или СИОЗСН клинически обосновано, рекомендуется соответствующее наблюдение за пациентом, особенно в начале лечения, при увеличении дозы или добавлении другого серотонинергического лекарственного средства (см. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий).
Важная информация о вспомогательных веществах
Это лекарственное средство содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы/галактозы, он не показан.
Лекарственное средство содержит натрий, поэтому пациентам, применяющим натрий-контролируемую диету, следует соблюдать осторожность во время его применения.
Это лекарственное средство также содержит краситель желтый закат, который может вызвать аллергические реакции.
Способ применения и дозы
Способ применения
Таблетки следует проглатывать целиком, запивая водой.
Дозировка
Лекарственное средство следует применять как можно раньше после начала мигренозной головной боли, но оно также эффективно и на более поздней стадии во время приступа мигрени.
Если элетриптан применять во время фазы ауры, не было продемонстрировано предотвращение мигренозной головной боли, и поэтому данное лекарственное средство следует применять только во время фазы головной боли — мигрени.
Лекарственное средство не следует применять в профилактических целях.
Взрослые (в возрасте 18-65 лет).
Рекомендуемая начальная доза — 40 мг.
Если головная боль возобновляется в течение 24 часов: если мигренозная головная боль прекращается, однако затем повторяется в течение 24 часов, то можно повторно назначить элетриптан в той же дозе, которая эффективна для лечения рецидивов. Если требуется вторая доза, ее не следует принимать в течение 2 ч от начальной дозы.
Если не получен ответ на лечение: если первая доза не уменьшает выраженность головной боль в течение 2 часов, то для купирования данного приступа не следует применять вторую дозу, так как в клинических исследованиях не установлена эффективность второй дозы.
Клинические исследования демонстрируют, что у пациентов, у которых не удалось снять приступ головной боли, все же может быть эффективным лечение следующего приступа.
Если пациенты, принимающие лекарственное средство в дозе 40 мг, не получают удовлетворительного эффекта (например, хорошая переносимость, но отсутствие купирования 2 из 3 приступов), то при последующих приступах мигрени может быть эффективной доза 80 мг (см. раздел «Фармакодинамика»). Вторую дозу 80 мг не следует принимать в течение 24 часов.
Максимальная суточная доза не должна превышать 80 мг (см. раздел «Побочные реакции»).
Пациенты пожилого возраста
Безопасность и эффективность элетриптана у пациентов в возрасте старше 65 лет не была систематически оценена из-за малого количества данных пациентов в клинических исследованиях. Поэтому применение элетриптана пациентам пожилого возраста не рекомендуется.
Пациенты с нарушением функции печени
Коррекция дозы не требуется пациентам с легким или умеренным нарушением функции печени. Поскольку уровень элетриптана не изучался у пациентов с выраженным нарушением функции печени, его применение данным пациентам противопоказано.
Пациенты с нарушением функции почек
Поскольку эффекты элетриптана на АД усиливаются при нарушении функции почек (см. раздел «Особенности применения»), рекомендуемая начальная доза 20 мг пациентам с легким или умеренным нарушением функции почек. Максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг. Лекарственное средство противопоказано пациентам с выраженным нарушением функции почек.
Дети
Применение элетриптана пациентам в возрасте младше 18 лет не показано из-за отсутствия опыта его применения в педиатрии.
Побочные реакции
Краткое содержание профиля безопасности.
Самыми частыми побочными реакциями, о которых известно из клинических исследований (5000 пациентов, применявших дозу 20 мг, 40 мг и 80 мг) элетриптана, были астения, сонливость, тошнота и головокружение. Также была отмечена тенденция дозозависимости к частоте побочных явлений.
Табличный перечень побочных реакций
В следующей таблице указаны побочные реакции (с частотой ≥ 1% и выше по сравнению с плацебо), зарегистрированные у пациентов, получавших терапевтические дозы в клинических исследованиях и классифицированные по частоте: частые (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечастые (от ≥ 1/1000 до < 1/100) или редкие (от ≥ 1/10000 до < 1/1000).
|Классы систем органов
|Частые
|Нечастые
|Редкие
|Со стороны органов зрения
|нарушение зрения, боль в глазах, светобоязнь и нарушение слезотечения
|конъюнктивит
|Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата
|головокружение
|боль и шум в ушах
|Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения
|ощущение сжатия в горле
|одышка, нарушение дыхания и зевота
|астма и смены голоса
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|боль в животе, тошнота, сухость во рту и диспепсия
|диарея и глоссит
|запор, эзофагит, отек языка и отрыжка
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|гипербилирубинемия и повышение АсАТ
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|повышение частоты мочеиспусканий, нарушение со стороны мочевыводящих путей и полиурия
|Со стороны обмена веществ, метаболизма
|анорексия
|Со стороны нервной системы
|сонливость, головная боль, головокружение, покалывание или ненормальные ощущения, гипертония, гипестезия и миастения
|тремор, гиперестезия, атаксия, гипокинезия, нарушение речи, ступор и искажение вкуса
|Со стороны психики
|нарушение мышления, возбуждение, растерянность, обезличивание, эйфория, депрессия и бессонница
|эмоциональная лабильность
|Со стороны сердца
|сердцебиение и тахикардия
|брадикардия
|Со стороны сосудов
|приливы
|нарушение периферических сосудов
|повышение АД, шок
|Со стороны крови и лимфатической системы
|лимфаденопатия
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|потливость
|сыпь и зуд
|кожные заболевания и крапивница
|Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани
|боль в спине, миалгия
|артралгия, артроз и боль в костях
|артрит, миопатия и подергивание
|Со стороны репродуктивной системы и функции молочных желез
|боль в груди и меноррагия
|Инфекции и инвазии
|фарингит и ринит
|инфекции дыхательных путей
|Общие расстройства
|ощущение жара, астения, симптомы в груди (боль, напряженность, давление), озноб и боль
|недомогание, отек лица, жажда, отек и периферический отек
Распространенные побочные реакции, наблюдаемые при применении элетриптана, типичны для побочных реакций, характерных для агонистов 5-HT1 рецепторов как для класса в целом.
В процессе постмаркетингового наблюдения были зарегистрированы следующие побочные реакции.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: редкие сообщения об ишемическом колите и рвоте.
Со стороны нервной системы: серотониновый синдром, редкие случаи синкопа, нарушение мозгового кровообращения.
Со стороны сосудов: гипертония.
Со стороны сердца: ишемия или инфаркт миокарда, коронарный артериоспазм.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, некоторые из которых могут быть серьезными, включая ангионевротический отек.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3 таблетки в блистере; по 1 блистеру в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Рафарм СА.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Теси Пуси-Хацци Агиу Лука, Паяния Аттики, TK 19002, TO37, Греция.
Заявитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение заявителя
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.