Фармакодинамика.

Элетриптан является селективным агонистом сосудистых 5-HT1B и нейронных 5-HT1D рецепторов. Элетриптан также проявляет высокое сродство к рецептору 5-HT1F, что может способствовать его антимигренозному механизму действия. Элетриптан имеет небольшое сродство к человеческим рекомбинантным 5-HT1A, 5-HT2B, 5-HT1E и 5-HT7-рецепторам.

Клиническая эффективность и безопасность

Эффективность и безопасность элетриптана в лечении острой боли при мигрени оценивали в 10 плацебо-контролируемых исследованиях, в которых принимали участие более 6000 пациентов (все группы лечения) в дозах 20 — 80 мг. Уменьшение выраженности головных болей возникало уже через 30 минут после перорального приема. Уменьшение выраженности умеренной или сильной головной боли до легкой боли или ее отсутствия отмечалось через 2 часа и составило 59–77% для дозы 80 мг, 54–65% для дозы 40 мг, 47–54% для дозы 20 мг и 19–40% после плацебо. Элетриптан также был эффективен при лечении сопутствующих симптомов мигрени, таких как рвота, тошнота, светобоязнь и фонофобия.

Рекомендация относительно титрования дозы до 80 мг происходит от длительных исследований открытых маркеров и кратковременного слепого двойного исследования, где наблюдалась лишь тенденция к статистической значимости.

Элетриптан остается эффективным при менструально связанной мигрени. Если элетриптан принимать во время фазы ауры, не было продемонстрировано предотвращение мигренозной головной боли, и поэтому элетриптан следует принимать только во время фазы головной боли мигрени.

В фармакокинетическом исследовании, не контролируемом плацебо, у пациентов с нарушением функции почек было зафиксировано более высокое повышение артериального давления (АД) после дозы элетриптана 80 мг, чем у здоровых добровольцев (см. раздел «Особенности применения»). Это не может быть объяснено какими-либо фармакокинетическими изменениями, поэтому это может представлять специфический фармакодинамический ответ на элетриптан у пациентов с нарушением функции почек.

Фармакокинетика.

Всасывание

Элетриптан быстро и хорошо всасывается через желудочно-кишечный тракт (минимум 81%) после перорального приема. Абсолютная биодоступность для мужчин и женщин составляет около 50%. Медиана времени достижения максимальной концентрации (Tmax) — через 1,5 часа после перорального приема дозы. Линейная фармакокинетика была продемонстрирована в диапазоне клинических доз (20–80 мг).

Площадь под фармакокинетической кривой соотношения концентрации ко времени (AUC) и максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) элетриптана были повышены приблизительно на 20–30% после перорального приема с пищей с высоким содержанием жира. После приема внутрь во время приступа мигрени наблюдалось снижение примерно на 30% AUC, а Tmax увеличивался до 2,8 часа.

После повторных доз (20 мг 3 раза в сутки) в течение 5–7 дней фармакокинетика элетриптана оставалась линейной и накопление было предсказуемым. При многократной дозировке больших доз (40 мг 3 раза в сутки и 80 мг 2 раза в сутки) накопление элетриптана в течение 7 дней было больше чем прогнозировалось (около 40%).

Распределение

Объем распределения элетриптана после 4 введения составляет 138 л, что указывает на распределение в тканях. Элетриптан умеренно связывается с белками плазмы крови (около 85%).

Метаболизм

Исследования in vitro показывают, что элетриптан первично метаболизируется печеночным ферментом CYP3A4 цитохрома Р-450. Этот вывод подтверждается повышением концентрации элетриптана в плазме крови после одновременного применения с эритромицином и кетоконазолом, известными селективными и мощными ингибиторами CYP3A4. Исследования in vitro также свидетельствуют о небольшом участии фермента CYP2D6 в метаболизме элетриптана, хотя клинические исследования не свидетельствуют о полиморфизме этого фермента.

Выявлены два основных циркулирующих метаболита, которые существенно способствуют радиоактивности плазмы после введения элетриптана, меченного изотопом углерода-14 (14С). В экспериментах in vitro на животных метаболит, образующийся в результате N-окисления, не демонстрировал активности, а образующийся в результате N-деметилирования метаболит демонстрировал активность, подобную элетриптану. Третий метаболит радиоактивности в плазме крови формально не был идентифицирован, но, скорее всего, это смесь гидроксилированных метаболитов, которые также определялись в выделениях (в моче и кале). Концентрации N-деметилированного активного метаболита в плазме крови составляют лишь 10–20% от концентрации элетриптана, поэтому не следует ожидать его существенного воздействия на терапевтический эффект элетриптана.

Выведение

Средний общий плазматический клиренс элетриптана после 4-го введения составляет 36 л/час с полученным результатом периода полувыведения (Т1/2) в плазме крови около 4 часа. Средний уровень почечного клиренса после приема внутрь составляет около 3,9 л/час. Не почечный клиренс составляет около 90% общего клиренса, что указывает на то, что элетриптан выводится в основном вследствие метаболизма.

Фармакокинетика в специальных группах пациентов.

Пол

Результаты мета-анализа клинико-фармакологических исследований и популяционного фармакокинетического анализа свидетельствуют о том, что пол не оказывает клинически значимого влияния на концентрацию элетриптана в плазме крови.

Пациенты пожилого возраста (в возрасте старше 65 лет)

Хотя это и не является статистически значимым, наблюдается небольшое снижение (16%) клиренса, что связано со статистически значимым увеличением Т½ (приблизительно с 4,4 до 5,7 часа) между пациентами пожилого возраста (65–93 года) ) и взрослыми (в возрасте младше 65 лет).

Подростки ( возраст 12–17 лет)

Фармакокинетика элетриптана (40 мг и 80 мг) у подростков, больных мигренью, которым были введены дозы между приступами, была подобна той, что наблюдалась у здоровых взрослых.

Дети (возраст 6–11 лет)

Клиренс элетриптана не меняется у детей по отношению к подросткам. Однако объем распределения у детей более низкий, что приводит к повышению уровня плазмы крови, чем прогнозировали после той же дозы у взрослых.

Пациенты с нарушением функции печени

У пациентов с нарушением функции печени (класс А и В по шкале Чайлда-Пью) было продемонстрировано статистически значимое увеличение как AUC (34%), так и Т½. Наблюдалось небольшое увеличение Cmax (18%). Эти небольшие изменения не считаются клинически важными.

Пациенты с нарушением функции почек

У пациентов с легким (клиренс креатинина 61–89 мл/мин), умеренным (клиренс креатинина 31–60 мл/мин) или тяжелым (клиренс креатинина < 30 мл/мин) нарушением функции почек не было статистически значимых изменений в их фармакокинетике элетриптана или связывании белка плазмы крови. В этой группе наблюдалось повышение АД.