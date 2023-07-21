Активные вещества — “Э”ЭЛЕТРИПТАН (ELETRIPTANUM) ЭЛЕТРИПТАН (ELETRIPTANUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 3 препарата Плитка Список Эльптан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 3 Дарница В 322 аптеках от 323,00 грн Цены в аптеках Эльптан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 3 Дарница В 127 аптеках от 285,72 грн Цены в аптеках Эльптан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 3 Дарница В 1 аптеке от 857,20 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ЭЛЕТРИПТАН