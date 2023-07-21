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Активные вещества — “Э”ЭЛЕТРИПТАН (ELETRIPTANUM)

ЭЛЕТРИПТАН (ELETRIPTANUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 3; Дарница
Эльптан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 3 Дарница
В 322 аптеках
от 323,00 грн
Цены в аптеках
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 3; Дарница
Эльптан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 3 Дарница
В 127 аптеках
от 285,72 грн
Цены в аптеках
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 3; Дарница
Эльптан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 3 Дарница
В 1 аптеке
от 857,20 грн
Цены в аптеках