Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
523,78
Экономия при брони: -107,30 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
1038,05
Экономия при брони: -59,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
521,05
Экономия при брони: -105,94 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
1032,54
Экономия при брони: -54,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
510,17
Экономия при брони: -40,13 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
1034,02
Экономия при брони: -55,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
408,28
Экономия при брони: -18,86 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
416,56
Экономия при брони: -27,14 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
1023,70
Экономия при брони: -45,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
420,59
Экономия при брони: -31,17 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн