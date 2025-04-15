Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
384,00
Экономия при брони: -25,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
423,44
Экономия при брони: -105,25 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,30
Экономия при брони: -35,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
496,80
Экономия при брони: -47,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
384,00
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
422,44
Экономия при брони: -103,65 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
497,20
Экономия при брони: -47,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,30
Экономия при брони: -35,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
506,97
Экономия при брони: -42,64 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -27,20 грн