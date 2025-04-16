Николаев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -18,10 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
417,35
Экономия при брони: -27,23 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
517,69
Экономия при брони: -33,42 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
515,75
Экономия при брони: -72,81 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
422,24
Экономия при брони: -48,82 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
511,97
Экономия при брони: -47,55 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
516,04
Экономия при брони: -51,62 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
496,80
Экономия при брони: -37,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
525,18
Экономия при брони: -82,24 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -18,10 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
514,55
Экономия при брони: -19,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн