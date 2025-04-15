Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
415,92
Экономия при брони: -88,64 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
516,78
Экономия при брони: -103,02 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
392,36
Экономия при брони: -17,83 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
519,61
Экономия при брони: -54,90 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -19,60 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
900,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
364,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
441,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
364,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
400,50
Экономия при брони: -30,10 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
496,80
Экономия при брони: -39,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
982,90
Экономия при брони: -83,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
514,20
Экономия при брони: -18,21 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
384,00
Экономия при брони: -13,60 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
411,41
Экономия при брони: -54,87 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
521,89
Экономия при брони: -108,48 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
1010,11
Экономия при брони: -54,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
502,61
Экономия при брони: -38,55 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
420,41
Экономия при брони: -30,86 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
517,91
Экономия при брони: -34,36 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
483,31
Экономия при брони: -71,31 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
405,51
Экономия при брони: -15,96 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
502,99
Экономия при брони: -19,44 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
1019,47
Экономия при брони: -130,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
441,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
496,80
Экономия при брони: -39,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
982,90
Экономия при брони: -83,40 грн