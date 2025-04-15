Днепр (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
426,88
Экономия при брони: -88,75 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
517,59
Экономия при брони: -33,95 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
427,20
Экономия при брони: -89,07 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
517,98
Экономия при брони: -34,09 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
427,00
Экономия при брони: -28,01 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
529,48
Экономия при брони: -34,68 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
384,00
Экономия при брони: -25,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -29,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
417,60
Экономия при брони: -84,06 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
1002,24
Экономия при брони: -47,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
415,74
Экономия при брони: -25,37 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
512,16
Экономия при брони: -47,83 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
414,28
Экономия при брони: -80,74 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
421,16
Экономия при брони: -66,71 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
510,66
Экономия при брони: -60,76 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
504,01
Экономия при брони: -39,45 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
422,48
Экономия при брони: -33,06 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
524,93
Экономия при брони: -82,11 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
413,24
Экономия при брони: -79,01 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
420,32
Экономия при брони: -65,87 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
412,04
Экономия при брони: -57,59 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
417,38
Экономия при брони: -58,63 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
508,62
Экономия при брони: -24,95 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
1034,03
Экономия при брони: -52,95 грн