Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
418,88
Экономия при брони: -90,02 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
384,00
Экономия при брони: -8,20 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -10,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
425,72
Экономия при брони: -97,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -10,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
413,33
Экономия при брони: -39,39 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
512,69
Экономия при брони: -65,95 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
516,91
Экономия при брони: -70,17 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
415,88
Экономия при брони: -86,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -10,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
426,80
Экономия при брони: -98,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
404,61
Экономия при брони: -43,63 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
513,26
Экономия при брони: -62,31 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн