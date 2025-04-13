Киев (адрес не указан)
Доступно в 407 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
437,20
Экономия при брони: -60,43 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
425,04
Экономия при брони: -35,01 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
527,05
Экономия при брони: -43,44 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
514,94
Экономия при брони: -104,41 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
409,61
Экономия при брони: -20,14 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
508,09
Экономия при брони: -24,43 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
402,81
Экономия при брони: -13,34 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
406,21
Экономия при брони: -16,78 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн