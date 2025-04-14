Одесса (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
409,89
Экономия при брони: -20,15 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
503,62
Экономия при брони: -19,34 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
408,40
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
405,66
Экономия при брони: -15,56 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
384,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
477,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
417,22
Экономия при брони: -27,65 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
397,84
Экономия при брони: -15,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
508,72
Экономия при брони: -26,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
427,80
Экономия при брони: -38,37 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
516,78
Экономия при брони: -33,25 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
422,68
Экономия при брони: -32,48 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн