Харьков (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
425,36
Экономия при брони: -92,05 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
485,50 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №3
Дарница
391,40 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №3
Дарница
519,95
Экономия при брони: -31,14 грн
Эльптан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №3
Дарница
960,60 грн