Алфлутоп (Alflutop) (37260) - инструкция по применению ATC-классификация
Алфлутоп инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат регулирует метаболизм в хрящевой ткани.
Препарат обладает хондропротекторными свойствами посредством нормализации биосинтеза гиалуроновой кислоты и коллагена ІІ типа, а также подавления активности гиалуронидазы и иных ферментов, участвующих в деструкции межклеточного матрикса. Указанные эффекты вызывают активацию процессов восстановления структуры хряща и предупреждают деструкцию макромолекулярных структур хрящевой ткани.
Восстанавливая гомеостаз в суставе, препарат подавляет биосинтез воспалительных медиаторов, включая цитокины. Поэтому лекарственное средство обладает выраженным противовоспалительным и анальгезирующим действием, которое проявляется на 8–10-й день терапии.
Протеогликаны, входящие в состав препарата, оказывают трофическое действие и обладают заместительным эффектом, достоверно повышают МРТ-показатели гидрофильности, высоты хряща и однородности костной ткани.
Фармакокинетика. Действие экстракта морских организмов представляет собой совокупное действие его активных компонентов, поэтому изучение параметров фармакокинетики невозможно.
Показания Алфлутоп
- дегенеративно-ревматические заболевания:
- остеоартроз различной локализации (коксартроз, гонартроз, артроз мелких суставов);
- спондилез;
- период восстановления после перенесенных травм и оперативных вмешательств на суставах.
Применение Алфлутоп
препарат назначают взрослым.
Алфлутоп вводят глубоко в/м. Обычно назначают по 1 мл 1 раз в сутки, курс терапии — 20 дней.
В случае поражения крупных суставов препарат вводят внутрисуставно по 1–2 мл с интервалом 3 дня между инъекциями. Курс терапии — 5 инъекций в каждый сустав.
По медицинским показаниям курс терапии повторяют через 3–6 мес.
Противопоказания
гипечувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
редко: изменения в месте введения, в том числе ощущение жжения в месте инъекции, гиперемия кожи.
В редких случаях: преходящее усиление болевого синдрома (при внутрисуставном введении вследствие активации метаболизма и интенсификации кровообращения), кратковременные миалгии. Отмечаются также случаи реакции гиперчувствительности, в том числе сыпь, дерматит, крапивница, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Особые указания
препарат следует применять с осторожностью и под строгим наблюдением врача, особенно в случае аутоиммунных заболеваний (ревматоидный полиартрит, анкилозирующий спондилоартрит, системная красная волчанка, склеродермия). Препарат может являться причиной анафилактических реакций. С осторожностью назначают пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не назначают в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат не назначают детям и подросткам из-за отсутствия клинических данных, подтверждающих безопасность и эффективность его применения в этих возрастных группах.
Взаимодействия
при одновременном применении Алфлутопа с местноанестезирующими средствами, прежде всего производными ПАБК (прокаин и др.), необходимо помнить о побочных эффектах последних.
Несовместимость. Отсутствуют данные о несовместимости Алфлутопа с другими препаратами, поэтому Алфлутоп не следует смешивать с любыми растворами в одном шприце.
Передозировка
у некоторых лиц возможно возникновение аллергических реакций.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от действия света.