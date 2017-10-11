препарат следует применять с осторожностью и под строгим наблюдением врача, особенно в случае аутоиммунных заболеваний (ревматоидный полиартрит, анкилозирующий спондилоартрит, системная красная волчанка, склеродермия). Препарат может являться причиной анафилактических реакций. С осторожностью назначают пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не назначают в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат не назначают детям и подросткам из-за отсутствия клинических данных, подтверждающих безопасность и эффективность его применения в этих возрастных группах.