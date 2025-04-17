Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1350,89
Экономия при брони: -74,02 грн
1276,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1228,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1302,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1372,95
Экономия при брони: -98,97 грн
1273,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1263,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1302,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,12 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1343,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1309,30
Экономия при брони: -6,70 грн
1302,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -12,70 грн
1302,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1384,80
Экономия при брони: -85,99 грн
1298,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1214,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1374,88
Экономия при брони: -99,74 грн
1275,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -11,50 грн
1302,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1341,21
Экономия при брони: -62,54 грн
1278,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1349,73
Экономия при брони: -74,08 грн
1275,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1302,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1460,72
Экономия при брони: -158,52 грн
1302,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1334,89
Экономия при брони: -61,62 грн
1273,27 грн