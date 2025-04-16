Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -22,20 грн
1293,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1362,24
Экономия при брони: -82,84 грн
1279,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1207,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1340,00
Экономия при брони: -26,00 грн
1314,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1412,13
Экономия при брони: -67,88 грн
1344,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1362,63
Экономия при брони: -92,36 грн
1270,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1359,40
Экономия при брони: -88,01 грн
1271,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1278,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,99
Экономия при брони: -87,18 грн
1290,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1339,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -21,00 грн
1293,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1347,02
Экономия при брони: -73,97 грн
1273,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1256,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1343,41
Экономия при брони: -72,27 грн
1271,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1293,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1380,87
Экономия при брони: -90,72 грн
1290,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1365,94
Экономия при брони: -66,68 грн
1299,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1293,10 грн