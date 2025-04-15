Львов (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,00 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,20 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1354,91 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -17,40 грн
1297,90 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,12 грн
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1032,16 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -17,40 грн
1297,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1051,28 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,20 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -16,20 грн
1297,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -16,20 грн
1297,90 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1398,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -16,20 грн
1297,90 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,20 грн