Киев (адрес не указан)
Доступно в 895 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1279,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1279,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1252,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1302,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1301,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -9,90 грн
1305,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1279,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -8,70 грн
1306,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1278,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1868,27
Экономия при брони: -67,93 грн
1800,34 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1279,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1279,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1279,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1352,19
Экономия при брони: -53,88 грн
1298,31 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1344,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1279,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1236,00 грн