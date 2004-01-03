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Список производителейSS.C. "Biotehnos" S.A.

Производитель: S.C. "Biotehnos" S.A.

ООО "БИІОТЕХНОС"
08130, Киевская обл., Киево-святошинский район,
(044) 406-48-90
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Найдено: 1 препарат
Алфлутоп раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10; S.C. "Biotehnos" S.A.
Алфлутоп Раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10 S.C. "Biotehnos" S.A.
В 1084 аптеках
от 1068,18 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
08130, Киевская обл., Киево-святошинский район,
(044) 406-48-90
Найдено: 1 препарат
Алфлутоп раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10; S.C. "Biotehnos" S.A.
Алфлутоп Раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10 S.C. "Biotehnos" S.A.
В 1084 аптеках
от 1068,18 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції