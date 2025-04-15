Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1353,76
Экономия при брони: -96,76 грн
1257,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1213,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1278,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1341,34
Экономия при брони: -85,55 грн
1255,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1372,36
Экономия при брони: -78,81 грн
1293,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1261,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1161,18
Экономия при брони: -29,88 грн
1131,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1256,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1213,38 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1290,20
Экономия при брони: -28,50 грн
1261,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1285,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1355,33
Экономия при брони: -56,84 грн
1298,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1260,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -52,40 грн
1261,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1357,34
Экономия при брони: -72,37 грн
1284,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1345,20
Экономия при брони: -47,12 грн
1298,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1352,44
Экономия при брони: -73,23 грн
1279,21 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,80 грн