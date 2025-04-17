Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -6,60 грн
1308,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1307,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1531,20
Экономия при брони: -45,94 грн
1485,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,32 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,30
Экономия при брони: -68,60 грн
1308,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -5,40 грн
1308,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1308,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1376,73
Экономия при брони: -73,50 грн
1303,23 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1252,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1308,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1313,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1422,20
Экономия при брони: -71,45 грн
1350,75 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -6,60 грн
1308,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1278,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1365,28
Экономия при брони: -69,81 грн
1295,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1372,95
Экономия при брони: -102,31 грн
1270,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -6,60 грн
1308,70 грн