Днепр (адрес не указан)
Доступно в 268 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1439,82
Экономия при брони: -90,66 грн
1349,16 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1432,56
Экономия при брони: -91,21 грн
1341,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,08
Экономия при брони: -100,67 грн
1276,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1285,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1403,40
Экономия при брони: -102,60 грн
1300,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -13,30 грн
1300,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
811,57
Экономия при брони: -34,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1373,85
Экономия при брони: -83,90 грн
1289,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -14,50 грн
1300,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1418,91
Экономия при брони: -64,54 грн
1354,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1242,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1437,36
Экономия при брони: -72,22 грн
1365,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1347,41
Экономия при брони: -50,83 грн
1296,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1362,50
Экономия при брони: -88,14 грн
1274,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1353,36
Экономия при брони: -59,81 грн
1293,55 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1251,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1255,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1439,60
Экономия при брони: -73,12 грн
1366,48 грн