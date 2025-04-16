Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1340,13
Экономия при брони: -43,56 грн
1296,57 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1274,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -14,10 грн
1300,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1360,69
Экономия при брони: -80,73 грн
1279,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1246,10 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1079,60 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1251,30 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1301,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,30
Экономия при брони: -15,30 грн
1300,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1361,60
Экономия при брони: -78,05 грн
1283,55 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1483,69
Экономия при брони: -204,49 грн
1279,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,10
Экономия при брони: -14,10 грн
1300,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1263,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1403,40
Экономия при брони: -103,40 грн
1300,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1300,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1371,79
Экономия при брони: -99,48 грн
1272,31 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1258,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1361,72
Экономия при брони: -86,47 грн
1275,25 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1205,47
Экономия при брони: -57,71 грн
1147,76 грн