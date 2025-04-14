Одесса (адрес не указан)
Доступно в 298 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1344,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1315,32 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1309,34 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1215,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1359,00 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1364,00 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1364,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1332,18
Экономия при брони: -59,53 грн
1272,65 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1101,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,12 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1306,70 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1364,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1269,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1314,12 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1553,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1384,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Алфлутоп раствор для инъекций ампула 1 мл №10
S.C. "Biotehnos" S.A.
1377,80 грн