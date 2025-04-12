Фармакодинамика.

В проявлениях симптомов и прогрессировании нейродегенеративной деменции важную роль играет нарушение глутаматергической нейротрансмиссии, особенно с участием NMDA (N-метил-D-аспартат)-рецепторов.

Мемантин представляет собой потенциал зависимый, средней аффинности неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. Мемантин модулирует эффекты патологически повышенных уровней глутамата, которые могут привести к дисфункции нейронов.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Абсолютная биодоступность мемантина составляет около 100%, время достижения пика концентрации в плазме крови (Tmax) — 3 — 8 часов. Признаков влияния еды на всасывание нет.

Распределение

Суточная доза 20 мг обусловливает стабильную концентрацию мемантина в плазме крови 70 — 150 нг/мл (0,5–1 мкмоль) со значительными индивидуальными вариациями. При применении суточных доз 5 — 30 мг отношение содержания лекарственного средства в цереброспинальной жидкости и плазме крови равняется 0,52. Около 45% мемантина связывается с белками плазмы крови.

Биотрансформация

В организме человека около 80% мемантина циркулирует в виде исходного вещества, основные метаболиты не обладают NMDA-антагонистическими свойствами. Участие цитохрома Р450 в метаболизме in vitro не обнаружено.

Элиминация

Мемантин элиминируется моноэкспоненциально с промежутком T ½ 60 — 100 часов. У добровольцев с нормальной функцией почек общий клиренс (Cltot) равнялся 170 мл/мин/1,73 м2. Почечная стадия фармакокинетики мемантина включает также канальцевую реабсорбцию.

Скорость почечной элиминации мемантина при щелочной реакции мочи может снижаться в 7–9 раз. Ощелачивание мочи может происходить в результате существенных изменений диеты, например замены богатого мясными блюдами рациона вегетарианским, или вследствие интенсивного приема антацидных желудочных средств.

Линейность

Фармакокинетика носит линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг.

Фармакодинамическая/фармакокинетическая связь

При дозе мемантина 20 мг/сут уровень содержания в цереброспинальной жидкости соответствует величине ki (константа торможения) мемантина, что составляет 0,5 мкмоль в области фронтальной коры головного мозга человека.