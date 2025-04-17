Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,50
Экономия при брони: -41,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
396,51
Экономия при брони: -49,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,50
Экономия при брони: -41,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
392,98
Экономия при брони: -45,59 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
386,17
Экономия при брони: -39,26 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,80
Экономия при брони: -42,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн