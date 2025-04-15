Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
373,41
Экономия при брони: -42,87 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
357,50
Экономия при брони: -21,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,84
Экономия при брони: -63,48 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
351,50
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
351,50
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
374,99
Экономия при брони: -65,57 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
181,31
Экономия при брони: -29,39 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
366,04
Экономия при брони: -51,56 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
389,22
Экономия при брони: -35,95 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
377,68
Экономия при брони: -68,51 грн